Distriktssjuksköterska inom kommunal primärvård
Alingsås kommun, Kommunal primärvård / Sjuksköterskejobb / Alingsås Visa alla sjuksköterskejobb i Alingsås
2025-08-08
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Hos oss blir du en del av ett härligt team med stark teamkänsla där vi stöttar och hjälper varandra i vardagen. Vi värnar om en god arbetsmiljö och lägger stor vikt vid att du som ny medarbetare får en trygg och bra start. Därför erbjuder vi en individanpassad introduktion och en mentor som finns med under din första tid.
Vill du kombinera ett meningsfullt arbete som distriktsjuksköterska med flexibilitet i arbetslivet? Hos oss har du möjlighet att välja om du vill arbeta heltid eller deltid - så att jobbet passar just din livssituation.
I rollen som distriktsjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser i patienters hem. Ditt arbete innefattar bland annat medicinska bedömningar, riskförebyggande insatser, läkemedelshantering samt att ge stöd och vägledning till omvårdnadspersonal. Du planerar och följer upp vårdinsatser utifrån varje patients individuella behov och situation.
Du har ett nära samarbete med patienternas anhöriga, vilket kräver god kommunikationsförmåga, beslutsamhet och ett analytiskt förhållningssätt. Arbetet kräver självständighet, samtidigt som du ingår i ett team där samarbete är avgörande. Du samarbetar nära med andra professioner inom och utanför kommunen, exempelvis undersköterskor, läkare och rehabpersonal.
Tycker du om att arbeta självständigt men i nära samarbete med kollegor? Då kan du vara den vi söker! Vi värdesätter din förmåga att handleda, samordna insatser och bidra till ett helhetsperspektiv i mötet med patienten. Varje möte är unikt, och vi arbetar alltid med patientens bästa i fokus. I denna roll kommer du dessutom att ha ett utökat ansvar för implementering och struktur inom flera team.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska. Du har god vana av att arbeta i IT-baserade journalsystem och uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet från vård och omsorg är meriterande, och särskilt erfarenhet från kommunal primärvård värdesätts högt. Det är också meriterande om du är van vid dokumentationssystemet Combine.
Eftersom tjänsten innebär hembesök hos patienter är B-körkort ett krav.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen ser vi att du är trygg i din yrkesroll, kan behålla lugnet i stressiga situationer, är flexibel och har ett positivt, lösningsfokuserat förhållningssätt både i mötet med patienter och i samarbetet med kollegor.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
