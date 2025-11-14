Distriktssäljare
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Linköping
, Skara
, Halmstad
, Kristianstad
Vill du kombinera din passion för försäljning med att coacha och inspirera andra till framgång? Som Distriktssäljare hos Lindvalls Chark får du en nyckelroll i att driva tillväxten inom ditt distrikt - genom att utveckla framförallt servicehandeln, stärka kundrelationer och bygga en vinnande säljkultur i fält.
Det här kommer du att göra
I rollen som coachande fältsäljare ansvarar du för att utveckla försäljningen inom ditt distrikt. Du kombinerar eget försäljningsarbete med att stötta och utbilda butikspersonal och kollegor i fält. Du arbetar nära kunder inom främst servicehandeln och säkerställer att Lindvalls Charks produkter syns, säljer och uppskattas.
Du driver försäljning och distribution, planerar kundbesök i hela mellansverige och förhandlar med butiksägare och inköpare om kampanjer, sortiment och exponering. Du säkerställer att kampanjer och marknadsaktiviteter genomförs enligt plan, följer upp resultat och arbetar datadrivet för att optimera distriktets prestation.
En viktig del av rollen är att coacha och motivera butikspersonal och kollegor - du ger feedback, delar best practice och bidrar till att utveckla ett starkt team i fält.
Då Lindvalls Chark medverkar på en hel del mässor och event är du en viktig del i detta arbete för att marknadsföra och medverka på dessa mässor.
Rollen är placerad antingen i Enköping, Stockholm eller Västerås men frekventa resor i hela mellan-Sverige förekommer.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
• Erfarenhet av fältsälj inom livsmedels- eller dagligvarubranschen.
• Dokumenterad framgång i att coacha butikspersonal och påverka försäljning i butik.
• Förståelse för butiksekonomi, kampanjplanering och planogram.
• B-körkort och vana vid att resa inom distriktet.
• Erfarenhet av coachning, handledning eller teamstöd är starkt meriterande.
Du är:
• Coachande, engagerad och inspirerande med en genuin vilja att se andra lyckas.
• Kommunikativ och relationsskapande, med förmåga att bygga långsiktiga samarbeten.
• Strukturerad och målfokuserad med ett starkt eget driv att leda ditt arbete operativt framåt.
• Kommersiellt tänkande, analytisk och datadriven i ditt arbetssätt.
• Positiv och lösningsorienterad - du trivs i en dynamisk miljö med högt tempo.
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Hos Lindvalls Chark blir du en del av ett företag med stolta traditioner, starka varumärken och ett genuint engagemang för kvalitet och kundnöjdhet. Du får arbeta i ett bolag med korta beslutsvägar, stor frihet i rollen och möjligheten att påverka både ditt eget resultat och företagets tillväxt. Här får du chansen att kombinera försäljning med ledarskap i fält - och göra verklig skillnad varje dag.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 4/12. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Johanna Lindfors på johanna.lindfors@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet - samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion.
