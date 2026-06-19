Distriktsläkare till Vårdcentralen Skoghall
Region Värmland / Läkarjobb / Hammarö Visa alla läkarjobb i Hammarö
2026-06-19
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Din arbetsplats
Vårdcentralen Skoghall är Värmlands tredje största vårdcentral med ett 50-tal engagerade medarbetare. Vi ligger naturskönt i skärgårdskommunen Hammarö – med Vänern och Lillängshamnen bara några minuter bort.
Hos oss möts du av ett välfungerande team med bred kompetens: distriktsläkare, ST-, AT- och BT-läkare, sjuksköterskor med specialistkompetens, psykologer, kuratorer, farmaceuter, undersköterskor och vårdadministratörer. Vi arbetar nära tillsammans i team och har ett starkt samarbete med Hammarö kommun, särskilt kring våra mest sköra äldre.
Vi är en trygg läkargrupp med 9 distriktsläkare och 6 ST-läkare. På vårdcentralen tar vi emot studenter från flera yrkeskategorier och erbjuder goda möjligheter till forskning – just nu forskar två av våra läkare på deltid.
Vi värnar om kontinuerlig fortbildning och har regelbundna läkarforum där vi delar kunskap och utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-19Arbetsuppgifter
Som distriktsläkare hos oss arbetar du i en central och självständig roll med ett varierat och stimulerande uppdrag. Du ansvarar för både planerade mottagningsbesök och akuta insatser, där du möter patienter i alla åldrar och med en bred medicinsk problematik.
Arbetet innebär ett helhetsansvar för patienterna, där kontinuitet, kvalitet och medicinska bedömningar står i fokus. Du deltar i vår gemensamma dagjour, vilket bidrar till en jämn arbetsfördelning, god tillgänglighet för våra patienter och en hållbar arbetsmiljö för hela läkargruppen.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team där vi samarbetar nära kring patientarbetet. Vi har regelbundna läkarmöten och du har alltid god tillgång till kollegialt stöd och medicinska diskussioner i vardagen. Tillsammans prioriterar och planerar vi arbetet för att säkerställa hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder en arbetsplats där din erfarenhet tas till vara och där du har möjlighet att påverka verksamheten, utveckla arbetssätt och bidra till vårdcentralens fortsatta utveckling.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig med specialistkompetens inom allmänmedicin.
Som person har du god självinsikt samt förmåga att ta ansvar för både ditt arbete och din egen utveckling. Du arbetar självständigt och självgående, planerar och driver ditt arbete framåt med gott omdöme och vet när det är lämpligt att söka stöd.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med olika professioner, där du bidrar till ett respektfullt och lösningsorienterat arbetsklimat. Vidare har du lätt för att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer med patienter, närstående och kollegor genom ett lyhört, professionellt och tydligt bemötande. Som specialist utvecklar du kontinuerligt din kompetens och delar med dig av den till kollegor.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Område södra Karlstad, Vårdcentralen Skoghall Kontakt
Läkarförbundet nås via växeln 010-8315000 Jobbnummer
9971402