Distriktsläkare till vårdcentralen Säffle
Region Värmland / Läkarjobb / Säffle Visa alla läkarjobb i Säffle
2025-12-23
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Säffle
, Grums
, Hammarö
, Karlstad
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du bli del av en vårdcentral som utvecklas och har stark gemenskap? Vi söker nu en distriktsläkare till vårdcentralen Säffle som har cirka 12 000 listade patienter.
Din arbetsplats
Här arbetar cirka 32 personer med en bredd av professioner. Läkargruppen består av tre specialister, tre ST-läkare, en BT-läkare och en geriatriker med variation i ålder och erfarenhet. Dessutom i övrigt en välbemannad personalgrupp med distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, psykolog, vårdadministratörer, fotterapeuter och dietister.
Vi har fina lokaler i det som tidigare varit Säffle sjukhus. I samma byggnad finns labb, röntgen, öppenvårdsrehabiliteringen med fysioterapeuter och arbetsterapeuter, närvårdsavdelning, apotek, familjecentral, öppenvårdspsykiatri och folktandvård. Säffle ligger strategiskt och har bra tåg- och bussförbindelser till exempelvis Karlstad, Oslo och Göteborg.
Vårdcentralen Säffle är en välfungerande arbetsplats där vi utvecklar våra arbetssätt
gemensamt för att möta patienter i behov av vård. På vårdcentralen råder en stark känsla
av gemenskap, där vi arbetar nära varandra och värdesätter både kvalitet och
tillgänglighet. Ett gott samarbetsklimat är viktigt för oss. Här välkomnas både nytänkande,
erfarenhet och kreativitet. Arbetsmiljön är också ett viktigt fokusområde i vårt arbete.
Tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsperioden, tveka därför inte att söka
redan nu!Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Hos oss får du som allmänspecialist ett stimulerande och utvecklande arbete med fokus
på kontinuitet och egen patientlista. I uppdraget kan det ingå rondarbete i hemsjukvården
och SÄBO, handledning av studenter och utbildningsläkare och arbete på BVC och MVC.
Du arbetar i nära samarbete med välutbildad och kompetent personal inom flera olika
yrkeskategorier.
Även beredskap- och jourverksamhet förekommer enligt ett rullande schema.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin.
Som person tror vi att du är bekväm med att ta initiativ samt planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du är stabil även i pressade situationer och har en tydlig kommunikation både i mötet med patienter och i samarbetet med kollegor. Att kunna samarbeta ser vi som en stor styrka, och vi tror att du trivs i en miljö där samarbete och dialog är en naturlig del av vardagen.
Då det kan ingå resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av vårdcentralsarbete, handledning av ST- och AT-läkare.
Kanske är det just dig vi söker - en engagerad specialistläkare som vill bidra till en arbetsplats där både människor och idéer får växa. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Vårdcentralen Säffle Kontakt
Helene Rönnberg 076-1069829 Jobbnummer
9661960