Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping2021-06-29"Vårt mål är att vi ska trivas på arbetet och ha roligt tillsammans, då är vi övertygade om att våra patienter blir och känner sig väl omhändertagna. Vi har en stark strävan att kunna erbjuda vård av bästa kvalitet och med hög tillgänglighet."Vårdcentralen Kärna ligger i Malmslätt på bekvämt cykelavstånd från centrala Linköping.Vi är en välstrukturerad Vårdcentral med cirka 11 600 listade patienter, där det bedrivs en komplett primärvård innefattande läkarmottagning, BVC, distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar för diabetes, astma/KOL, blodtryck, äldre och inkontinens. Vårdcentralen har även psykologer, dietist och fotvårdsterapeut.Vårt upptagningsområde är Malmslätt/Tokarp, Björkeberg, Västerlösa, Vikingstad, Nykil och Ulrika vilket innebär en befolkningsstruktur inom såväl stads- som landsort och med en mycket blandad åldersfördelning.Vårdcentralen har god bemanning inom samtliga yrkesgrupper. Vi har cirka 45 medarbetare med hög kompetens, medarbetare med lång och gedigen erfarenhet blandas med kollegor som är mer nya inom primärvården, en fin mix som bidrar till bra kvalitet och god utveckling.Vi är också en akademisk vårdcentral vilket innebär att forskning och utveckling är en stor och självklar del av vår verksamhet. Vårdcentralen har hög forskningskompetens med flera disputerade medarbetare.Till hösten planerar en av våra läkare att flytta till annan ort, vilket gör att vi nu söker en ny kollega till vårt team. Vår nuvarande läkarbemanning innebär 1 500 patienter per heltidsanställd läkare.2021-06-29Klinisk verksamhet med mottagning, SÄBO, jourtjänstgöring, BVC och andra för tjänsten sedvanliga arbetsuppgifter. Tillsammans med övriga medarbetare deltar du i verksamhets- och kvalitetsarbete. Handledning och utbildning av studenter och utbildningsläkare prioriteras högt och vi har en mycket god återväxt med anställda ST-läkare.Du är specialist i allmänmedicin med erfarenhet av kliniskt arbete i svensk primärvård.Vi söker dig med hög medicinsk kompetens och starkt intresse för det allmänmedicinska arbetssättet. Du trivs att samverka med kollegor och övriga yrkeskategorier.Du har en positiv attityd med god kollegial känsla och förmåga att samarbeta på ett smidigt och flexibelt sätt. Du har även förmåga att se utvecklingsområden och en vilja att utveckla primärvården för framtiden här på Vårdcentralen Kärna tillsammans med oss.Anställning och informationTillsvidareanställning 100 %, med tillträde efter överenskommelse. Det finns möjlighet till individuell utformning av tjänsten och tjänstgöringsgrad. B-körkort ett kravUpplysningar om tjänsten lämnas av:Verksamhetschef Anders Martinsson, 0706-434 240.Medicinskt ledningsansvarig läkare Marika Stoppert, 010-103 53 42.Lokal facklig företrädare för Läkarföreningen är Helena Glad, 010-103 53 41.Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ansökan ska innehålla en komplett meritsammanställning för läkare och denna ska vidimeras. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.Tjänsten har ID-nummer 20211041.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuella lönerSista dag att ansöka är 2021-08-16REGION ÖSTERGÖTLAND5837491