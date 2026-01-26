Distriktsläkare till vårdcentralen Forshaga
Region Värmland / Läkarjobb / Forshaga Visa alla läkarjobb i Forshaga
2026-01-26
Är du läkare och söker en arbetsplats med gott arbetsklimat, trevliga kollegor och närhet till naturen? Vill du ha en vardag med utrymme för kompetensutveckling, teamarbete och starkt kollegialt stöd? Om du dessutom värdesätter att arbeta aktivt och kontinuerligt med att skapa en god arbetsmiljö, då är du varmt välkommen att söka till oss på Vårdcentralen Forshaga!Din arbetsplats
Vårdcentralen Forshaga har cirka 11 000 listade patienter, organiserade i team bestående av distriktsläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor och vårdadministratör.
Varje team träffas veckovis för att gemensamt planera och diskutera patientärenden.
Hos oss arbetar drygt 35 engagerade medarbetare och vi har en god och stabil bemanning. I dagsläget har vi sex distriktsläkare och fem ST-läkare. Flera av våra distriktssköterskor är vidareutbildade inom diabetes, astma/KOL och hjärtsvikt. På vårdcentralen finns även samtalsmottagning, fysioterapeut, arbetsterapeut, rehabiliteringskoordinator och friskvårdskonsulent. Vi tar regelbundet emot studenter från flera professioner, något som bidrar till lärande, inspiration och utveckling i verksamheten.
Du är varmt välkommen att besöka oss för att få en närmare bild av vår arbetsplats och hur vi arbetar!Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett mycket bra arbetsklimat där samarbete och hjälpsamhet präglar vardagen. Vi har varje vecka ett uppskattat läkarmöte som ger möjlighet till dialog, stöd och gemensam utveckling. Ledarskapet är nära och tillgängligt och schemaläggningen sker i dialog med dig som medarbetare.
Vi arbetar aktivt med utveckling, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Ett exempel är vårt arbetssätt i jourteam, där läkare, sjuksköterska och undersköterska tillsammans ansvarar för patienterna som är bokade på akuttiderna, något som visat sig både effektivt och uppskattat av personalen.
Som läkare hos oss får du ett varierat arbete med utredning, behandling och bedömning av patienter i alla åldrar. Du samarbetar nära övriga professioner på mottagningen och hanterar både planerade och akuta besök. Utöver den allmänmedicinska mottagningen ingår även läkarmedverkan på kommunens äldreboenden, BMM, BVC och ungdomsmottagning. Dessa uppdrag är fördelade mellan läkargruppen. För distriktsläkare ingår också handledning av både ST- och AT-läkare.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och behörig att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har lätt för att skapa goda relationer med både patienter och kollegor.
Du trivs med mottagningsarbete och värdesätter kontinuitet i patientkontakterna. Du tycker om att handleda och vill aktivt bidra till att utveckla vårdcentralen. Samarbetsförmåga är viktigt hos oss och vi ser gärna att du har lätt för att arbeta tillsammans med kollegor från alla våra yrkesgrupper. Du uppskattar även tvärprofessionella arbetssätt och ser värdet i att ta tillvara på olika kompetenser i teamet.Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter, är engagerad, ödmjuk, strukturerad och lösningsfokuserad.
Vi går igenom ansökningar och genomför intervjuer löpande så vi ser fram emot dina ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
