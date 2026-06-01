Distriktsläkare till Tierps vårdcentral
Region Uppsala / Läkarjobb / Tierp Visa alla läkarjobb i Tierp
2026-06-01
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Tierp
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Uppsala
eller i hela Sverige
Tierps vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vi söker en allsidig specialist i allmänmedicin
Vår personalgrupp på 20 duktiga specialister och ST-läkare söker en ny kollega. Välkommen till Tierps vårdcentral, en av landets största vårdcentraler med stor och bred verksamhet! Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Region Uppsala satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vi erbjuder möjligheter till flexibelt schema enligt dina önskemål och även i övrigt en bra arbetsmiljö. Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan också regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling, inklusive internutbildning varje vecka. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att få ett omväxlande och stimulerande arbete i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Vi är en stor, stabil och erfaren läkargrupp med mycket kollegialt stöd och nära samarbete i vardagen. Vi har ett strukturerat arbetssätt och en mycket god stämning i våra team med en timmes medicinskt möte varje vecka. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med planerade besök, hos oss finns en tydlig bokningsstruktur och du har själv möjlighet att påverka din tidbok. Lättakuta besök, digitalt arbete hemifrån, hembesök samt bistå kollegor och studenter med din kunskap, liksom möjligheter till handledning av studenter och AT/ST-läkare. Du får själv utveckla ditt arbetssätt och det finns goda möjligheter till fortbildning. Utifrån dina önskemål har vi även uppdrag på MHV, BVC och SÄBO. Som vårdcentral är vi regionens största med alla tänkbara resurser (Ulraljud, Röntgen/ DT in-house, stort lab, MVC, UM, BVC, närhet till NÄVE, SÄBO m.m.). I tjänsten som distriktsläkare inom Region Uppsala ingår det att tjänstgöra på våra jourmottagningar samt beredskapsmottaning.
Din kompetens
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du ser utmaningen och glädjen i att följa dina patienter genom livets alla åldrar.
Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. För att vara framgångsrik i arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt. Din samarbetsförmåga och vilja att bidra till utveckling av verksamheten kommer du att få nytta av hos oss.
Vår verksamhet
Tierps vårdcentral ligger mellan Uppsala och Gävle med goda pendlingsmöjligheter. Från Uppsala går både tåg och bussar en gång i halvtimmen under rusningstid. Vårdcentralen ligger på gångavstånd från stationen. Vi har ca 19 400 listade patienter och vi är ca 100 medarbetare som arbetar i team med alla tjänster inom vårdcentralens uppdrag, inklusive jourmottagningen. Våra patienter är både unga och äldre och bor i Tierp och omkringliggande glesbygd.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten i multiprofessionella team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta gruppchef Janniz Jönsson på e-post janniz.jonsson@regionuppsala.se
eller tf. verksamhetschef Ann Carlsson på e-post ann.carlsson@regionuppsala.se
om du vill veta mer om verksamheten eller arbetet.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-06-01Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din specialistlegitimation, meritförteckning och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer sker fortlöpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH213/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9939041