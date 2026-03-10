Distriktsläkare till Spånga vårdcentral
Är du distriktsläkare? Sök nu!
Vi söker en specialistläkare i allmänmedicin som vill bli en del av vårt team, då vi nu utökar vår bemanning för att möta patienternas behov och erbjuda en god arbetsmiljö.
Varför välja oss? Vi är en stabil och välfungerande vårdcentral där vi värdesätter både arbetsglädje och god patientkontakt. Vi har god patientnöjdhet och låg personalomsättning. Hos oss får du både inflytande och möjlighet att utvecklas i en miljö där beslut tas nära verksamheten.
Vår vårdcentral är välorganiserad, trivsam och framåtsträvande, med 45 engagerade medarbetare, inklusive 11 specialister i allmänmedicin. Vi har ca 17 000 listade patienter, de flesta är listade på namngiven läkare, vilket skapar en hög grad av kontinuitet.
Vårdcentralen ligger i nära anslutning till pendeltågs- och busstation, 14 min med pendeltåg från Stockholms central. På Spånga torg finns det många restauranger, några butiker och torghandel. Vårt område är Solhem, Bromsten, Sundby och Flysta, bebyggelsen är av småstadskaraktär. Du kan läsa mer oss på Spånga vårdcentral
Vad vi erbjuder dig:
Flexibelt schema med stort inflytande över eget arbete
En stimulerande arbetsmiljö där din röst räknas och beslut tas nära verksamheten
Kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter för alla medarbetare
Friskvårdsbidrag och andra förmåner
En arbetsplats där kontinuitet och kvalitet står i fokus.
Läs mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för allmänspecialist på vårdcentral. Mottagningsarbete med akuta och planerade patientbesök samt distanskontakter via chatt. Handledning av utbildningsläkare och studenter. Några dagar per månad är man schemalagd som "bakjour/resursläkare" utan bokade patienter.
Välkommen till ett meningsfullt arbete!
Anställningsform
Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas. Heltid, deltid kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse.
Kvalifikationer:
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin eller annan adekvat specialistkompetens med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Erfarenhet från primärvård är önskvärt. Mycket goda kunskaper i svenska.
Personliga egenskaper:
Du tycker om och tillämpar allmänmedicinskt arbetssätt och har patienten i fokus. Du trivs i din yrkesroll och fungerar bra i vårdmiljö med varierande tempo och ett brett sjukdomspanorama. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser.
Övrig information:
Upplysningar om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef: Denis Stygar, specialist i allmänmedicin. Telefonnummer: 070 484 07 69
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
