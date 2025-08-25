Distriktsläkare till Särnas Vårdcentral
2025-08-25
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Är du en person som gillar utmaning, utveckling och vill vara med att bygga framtidens primärvård? Stämmer detta in på dig är du rätt person för oss!
Region Dalarna arbetar med omställning till framtidens hälso- och sjukvårdssystem, God och Nära vård med primärvården som nav. Det innebär att du i ditt uppdrag kommer vara en viktig del i att påverka den utvecklingen. Vi erbjuder en trevlig, utmanande och välkomnande arbetsmiljö i glesbygd. Särna Vårdcentral har ca 2100 listade patienter och runt 40 anställda men i området finns ca 30 000 bäddar och under säsong blir här som en mindre småstad. Du har närhet till fjäll, sjöar och vandringsleder med makalös natur och den femte årstiden här! Mora Lasarett som är närmsta sjukhus ligger 12 mil bort och många patienter färdigbehandlas hos oss.
Vi är måna om att du som ny medarbetare ska känna dig som en del av vårt team. Det innebär att du ska känna dig trygg att få stöd av både chef och kollegor. Vi bollar, hjälper och stöttar varandra dagligen och har högt i tak. Detta är viktigt för att alla ska kunna göra ett gott arbete och utvecklas i sitt yrke, men också för att det ska kännas roligt att gå till jobbet.
Som läkare på Särna Vårdcentral kommer du att arbeta med planerat och akut mottagnings arbete, där du möter patienter i alla olika åldrar. Vi ansvarar även för SÄBO/Hemsjukvården och det kan bli aktuellt med arbete inom BVC och MVC . Arbetet sker på vårdcentralen, men i vissa fall också i patientens hemmiljö. Även handledning av läkare under utbildning förekommer. Som ett led i lärande mellan yrkeskategorier men med patienten i fokus arbetar vi med teamarbete, där bland annat komplexa ärenden kan diskuteras. I uppdraget ingår även beredskap under kvällar och nätter, då vi har dygnet runt verksamhet.
specialistläkare inom allmänmedicin, och som har en av Socialstyrelsen giltig läkarlegitimation och specialistbevis
goda kunskaper i svenska, tal och skrift
körkort
Du är lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Ett plus om du har handledarutbildning.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Månadslön
