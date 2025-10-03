Distriktsläkare till Karla vårdcentral
Är du en positiv och driven distriktsläkare som gillar att bidra till utveckling, teamarbete och framtidens primärvård? Då kanske du är vår nya kollega! Har du dessutom en favoritkollega som du vill ta med dig - och tillsammans vara med och stärka läkarteamet på Karla? Då vill vi gärna höra från er båda!
Karla vårdcentral är en trivsam, centralt belägen vårdcentral på Väster i Örebro med cirka 11 500 listade patienter. Här vill vi inte bara bedriva god vård - vi vill också utveckla den. Tillsammans skapar vi en arbetsplats präglad av delaktighet, nytänkande och arbetsglädje.
Förutom ditt grunduppdrag som distriktsläkare ser vi gärna att du är engagerad i verksamhetsutveckling och bidrar med idéer, initiativ och nya perspektiv. Vi strävar efter att förena en god arbetsmiljö med hög patientsäkerhet - med målet att erbjuda en trygg, nära och tillgänglig vård till alla våra patienter. En självklar del i en god arbetsmiljö för oss är att du som distriktsläkare ges goda möjligheter att utveckla dina professionella intressen. Vi erbjuder även möjlighet att forma en individuell lösning utifrån dina önskemål och behov - till exempel med sidouppdrag eller särskilda ansvarsområden. Vi har ett nära samarbete med den kommunala vården, både inom hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Som distriktsläkare på Karla vårdcentral ansvarar du för en egen patientlista. Arbetet är omväxlande - vi tar emot både patienter med akuta besvär och de med kroniska sjukdomar. Handledning av yngre kollegor eller ST-läkare ingår som en naturlig del av uppdraget.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin, eller har en annan specialistkompetens som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har god samarbetsförmåga, delar gärna med dig av dina erfarenheter och bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat på vårdcentralen. Vi värdesätter din förmåga att skapa goda möten - med både patienter och kollegor - och ditt engagemang i verksamhetens utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Hos oss kommer du att spela en viktig roll i att leverera vård av hög kvalitet och bidra till en arbetsmiljö där både patienter och medarbetare trivs. Välkommen till Karla vårdcentral!Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Månadslön
Medicinskt ansvarig läkare
