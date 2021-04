Distriktsläkare till Achima Care Fristaden vårdcentral - Achima Care AB - Läkarjobb i Eskilstuna

Achima Care AB / Läkarjobb / Eskilstuna2021-04-07Distriktsläkare till Achima Care Fristaden!Då ett par av våra äldre, erfarna distriktsläkare börjat trappa ner din tjänstgöring söker vi nu en ny läkarkollega till ett omväxlande arbete i nära samarbete med övrig personal på mottagningen.Vi söker dig som vill vara med oss och bidra till vår verksamhets fortsatta utveckling. Utöver sedvanliga distriktsläkaruppgifter ser vi gärna att du har ett intresse för kompetens- och utvecklingsfrågor, kan handleda läkare under utbildning samt delta i mottagningens interna kvalitets- och utvecklingsarbete. Som person ser vi gärna att du är trygg i din yrkesroll, är lösningsorienterad, initiativtagande och ha en positiv inställning. Vi önskar att du är prestigelös och har en god kommunikativ förmåga. Vi värdesätter teamarbete över professionsgränser och önskar därför att du har lätt för att samarbeta och har ett gott bemötande.Mottagningen är centralt belägen och lokaliserad i moderna, fräscha lokaler.Vi har fast bemanning med kompetenser inom allmän- och internmedicin, ortopedi, gynekologi samt barnmedicin. Mottagningen har ca 7.000 listade patienter med en stadig listningsökning.Vårdcentralen är en trivsam och trevlig arbetsplats med högt i tak där vi månar om den gemensamma arbetsmiljön och varandra. Vi har sköterskeledda specialistmottagningar med inriktning mot diabetes, astma/KOL, hjärtsvikt och äldre. Vi har ett psykosocialt team med leg. psykolog och kurator, rehabteam med fysioterapeuter och en rehabkoordinator. Vårt uppdrag innefattar också en mycket uppskattad BVC och vi ansvarar för läkarinsatserna på några av kommunens äldreboenden.Om AchimaAchimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan år 2004. Achima består idag utav 10 vårdcentraler och rehabenheter runt om i landet. Achima lednings utgår ifrån huvudkontoret i Karlskrona som består av stödfunktioner så som HR, Ekonomi, Inköp, Marknad och IT.Vår arbetsfilosofi kallar vi The Achima Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. När man arbetar enligt The Achima Way tar man ansvar för att arbeta enligt förhållningssättet som vi kallar Achima-ansvaret.Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.achima.se/om-oss/the-achima-way-achima-ansvaret/. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Päivi Saranpää på paivi.saranpaa@achima.se alternativt 073-324 80 68.Urval och rekrytering sker löpande. Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Achima Care AB5674900