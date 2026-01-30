Distriktsläkare/Specialist i allmänmedicin
2026-01-30
Möllevångens vårdcentral är en central belägen vårdcentral vid Södervärns busstation och nära till Möllevångstorget i Malmö. En stadsdel som speglar Malmös mångfald och mångkulturitet. I området bor samtliga åldersgrupper, störst andel är unga och vuxna. Här finns det en del människor som behöver vår stödhjälp för att må bättre.
Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens kvalitet. Därför är vi måna om att bemöta våra patienter med omtanke och respekt. Vi söker dig som är bra på att kommunicera med människor och kunna visa empati och ansvarstagande.
Hos oss möts du av trygga och rutinerade kollegor med flera års erfarenheter både som allmänspecialister och som ST-läkare. Du arbetar med 2 andra specialister i allmänmedicin och 1-2 ST-läkare samt 2 legitimerade kollegor. Du kommer också få möjlighet att tilldelads handledning av en yngre kollega alternativ en ST -läkarkollega.
Anställningsform: Flexibel anställningsform med möjlighet till tillsvidareanställning, visstidsanställning eller konsultuppdrag eller en kombination av dessa enligt överenskommelse.
Din kompetens
Du har svensk läkarlegitimation och specialistbevis. Du har minst ett års erfarenhet som specialist i allmänmedicin
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@mollevangsvardcentral.se
