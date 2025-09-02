Distriktsläkare/Specialist i allmänmedicin
Möllevångens vårdcentral är en central belägen vårdcentral vid Södervärns busstation och nära till Möllevångstorget i Malmö. En stadsdel som speglar Malmös mångfald och mångkulturitet. I området bor samtliga åldersgrupper, störst andel är unga och vuxna. Här finns det en del människor som behöver vår stödhjälp för att må bättre.
Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens kvalitet. Därför är vi måna om att bemöta våra patienter med omtanke och respekt. Vi söker dig som är bra på att kommunicera med människor och kunna visa empati och ansvarstagande.
Dina arbetsuppgifter som allmänläkare omfattar dagligt mottagningsarbete där du träffar, bedömer utreder och behandlar patienter. Hos oss möts du av trygga och rutinerade kollegor med flera års erfarenheter både som allmänspecialister och som ST-läkare. Du arbetar med 3 andra specialister i allmänmedicin och 3 ST-läkare samt en legitimerad kollega. Du kommer också att tilldelads handledning av en yngre kollega alternativ en ST -läkarkollega.
Din kompetens
Du har svensk läkarlegitimation och specialistbevis. Du har minst ett års erfarenhet som specialist i allmänmedicin.
Du har handledarutbildning
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: info@mollevangsvardcentral.se
R&A Healthcare AB
(org.nr 559048-1437), https://www.mollevangsvardcentral.se/
Spårvägsgatan 6
214 27 MALMÖ
