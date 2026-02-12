Distriktsläkare sökes till Lugnetkliniken Vårdcentral
Lugnetkliniken Sverige AB / Läkarjobb / Varberg Visa alla läkarjobb i Varberg
2026-02-12
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lugnetkliniken Sverige AB i Varberg
Vill du arbeta på en växande vårdcentral där kvalitet, kontinuitet och patientfokus står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
I takt med att vi växer vill vi stärka vårt team med ytterligare en distriktsläkare på deltid. För oss är det viktigt att varje patient får ett gott bemötande, hög medicinsk kvalitet och kontinuitet i sin vård.Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Lugnetkliniken är en privat vårdcentral som slog upp portarna i september 2021. Vi ingår i Vårdval Halland och är en liten organisation som har nära till beslut och handling.
Dina arbetsuppgifter:
Du kommer att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en vårdcentral så som planerade mottagningsbesök och akuta besök. Vi använder oss av journalsystemet Cosmic.
Vi söker dig som:
Är specialist i allmänmedicin
Har ett genuint intresse för primärvård
Värdesätter kvalitet, kontinuitet och patientrelationer
Trivs med teamarbete och vill bidra till en positiv arbetsmiljö
Vi erbjuder:
Deltidstjänst med möjlighet till flexibel arbetstid
Ett stabilt och växande patientunderlag
En arbetsplats där kvalitet och patientfokus prioriteras
Låter detta intressant?
Välkommen att skicka in din ansökan eller kontakta oss för mer information.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team!
Välkommen med din ansökan via mail.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: kontakt@lugnetkliniken.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lugnetkliniken Sverige AB
(org.nr 559154-5271)
Lindbergsvägen 2 C (visa karta
)
432 32 VARBERG Jobbnummer
9740098