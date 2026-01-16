Distriktsläkare Primärvårdsområde Väst Vännäs Hälsocentral
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig.
Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga fokusområden för oss är att erbjuda ett behovsanpassat vårdutbud samt att fortsätta utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvård Väst är en basenhet med fyra hälsocentraler i både stad och på landsbygd, fördelat över fyra kommuner: Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Umeå. Hälsocentralerna har ett tätt samarbete inom basenheten. Goda förbindelser med lokal- och länstrafiken möjliggör pendling till, från och mellan våra enheter.
Vännäs hälsocentral är vackert belägen vid Umeälvens strandkant och är en alldeles nybyggd och modern anläggning som ligger ca 3 mil från Umeå stad. Vid hälsocentralen arbetar ett fyrtiotal medarbetare. I Vännäs arbetar vi i olika team, bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete samt har ett gott samarbete med kommunens olika vårdverksamheter.
Våra ledord är: Trevlig, tydlig, konsekvent.

Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. I kompetensen ingår att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem, samt att självständigt bedöma och behandla dessa. Detta innefattar även de upplevelser och besvär hos patient som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet följer du en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen behöver du många gånger väga in personens hela livssituation.
Som specialistläkare hos oss krävs ett flexibelt arbetssätt och förmåga att hantera varierande arbetsbelastning. Därtill att vara engagerad i och ta ansvar för sitt arbete.
Du är aktiv i basenhetens läkargrupp och samverkar med övriga yrkesgrupper. I rollen ingår också handledning till studenter, ST-läkare och AT-läkare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid inom Region Västerbotten, med placering om minst 75% på Vännäs hälsocentral. På resterande sysselsättningsgrad kan arbete förekomma på övriga hälsocentraler i Umeå och dess kranskommuner-inledningsvis Bjurholms hälsocentral. Möjlighet till deltidsanställning finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom allmänmedicin med erfarenhet och/eller intresse av primärvård. Intresse för handledning av studenter och utbildningsläkare är också viktigt.
Du är en närvarande och positiv person som med expertkunskap och omsorg ser patienten och bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor. Du trivs i att arbeta i team såväl som självständigt. Du eftersträvar att, tillsammans med dina kollegor, bidra till en positiv stämning, patientsäker vård och god arbetsmiljö.
Bifoga giltigt specialistbevis inom Allmänmedicin med din ansökan.
ÖVRIGT
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
