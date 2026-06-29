Distriktsläkare, Primärvårdsområde Väst, Backen hälsocentral
Region Västerbotten, Primärvård Väst Umeå / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2026-06-29
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Väst Umeå i Umeå
, Vännäs
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga fokusområden för oss är att erbjuda ett behovsanpassat vårdutbud samt att fortsätta utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvård Väst (PV Väst) är en basenhet med fyra hälsocentraler i både stad och på landsbygd, fördelat över fyra kommuner: Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Umeå. Hälsocentralerna har ett tätt samarbete inom basenheten. Goda förbindelser med lokal- och länstrafiken möjliggör pendling till, från och mellan våra enheter.
Inom PV Väst bedrivs klinisk undervisningsmottagning, KUM, vid Backens hälsocentral. Basenheten har tillsammans med Medicinska fakulteten vid Umeå Universitet och Familjemedicin vid Region Västerbotten ansvar för den kliniska forskningen där undervisning av studenter inom vårdutbildningarna är integrerat i den dagliga verksamheten. Inom PV Väst tjänstgör ett flertal läkare som kombinerar rollen med patientnära kliniskt arbete och forskning.
Backens hälsocentral ligger på Umedalen i Umeå och har cirka 45 medarbetare. Här arbetar en kunnig och erfaren personalstyrka, som tillsammans bidrar till att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö.
Vi hoppas att du blir nyfiken och kommer till oss med dina erfarenheter och ditt personliga engagemang. Inom vår basenhet är arbetsklimatet gott och ambitionen hög. Rollen som Distriktsläkare vid Backens hälsocentral erbjuder ett spännande och varierat uppdrag för dig som är specialist i allmänmedicin.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som Distriktsläkare, hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du spelar en nyckelroll i att erbjuda trygghet och högkvalitativ vård genom patientens hela liv. Det innebär att ta hand om och behandla ett brett spektrum av hälsoproblem, även de som inte är orsakade av definierbar sjukdom.
Arbetsuppgifterna spänner från barnhälsovård (BVC) till äldreomsorg (särskilt boende och hemsjukvård). Inom din kompetens möter du således människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem, där du självständigt bedömer och behandlar dessa.
Du kommer att vara en viktig del i vårt läkarkollegium inom basenheten, där kollegialt samarbete och delaktighet i utvecklingsarbete uppmuntras. Enheten har ett pågående långsiktigt förbättringsarbete med fokus på kloka kliniska val, samt prioritering av kroniskt sjuka patienter med hjälp av primärvårdskvalitet.
I din roll ingår även samverkan med övriga yrkesgrupper, där du exempelvis ingår i bedömningsteam tillsammans med distriktssköterska och undersköterska. Du handleder läkarstudenter, ST-läkare och AT-läkare.
Arbete på Primärvårdsakuten (PVA), primärvårdens beredskap samt rond på särskilt boende och/eller familjecentral likväl som rotation inom basenheten kan förekomma.
I detta uppdrag ges du möjlighet att, utifrån din profession, jobba på toppen av din kompetens för att bidra till att invånarna får sina behov tillgodosedda.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom allmänmedicin. Har du ett genuint för, eller vana av att handleda läkarstudenter och AT/ST-läkare och/eller intresse för forskning är det meriterande.
Du är en närvarande och positiv person som med expertkunskap och omsorg ser patienten och bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Vidare ser vi gärna att du är flexibel och har lätt att anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens skiftande förutsättningar och håller dig uppdaterad om kunskap som delas i arbetsgruppen samt rutiner som är gällande på arbetsplatsen.
Du ser värdet i kollegialt samarbete och tillsammans med dina kollegor verkar du för en god kultur på arbetsplatsen. Du strävar efter att se lösningar även vid hög belastning. Du behärskar att både ge och ta emot konstruktiv feedback.
Har du tidigare arbetat i journalsystemet Cosmic är det värdefullt.
För placering inom Primärvård krävs att du har B-körkort då du i din kliniska roll kommer att arbeta som s.k. bakjour och utföra hembesök.
Bifoga specialistbevis med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 20260901.
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Väst Umeå Kontakt
Medicinsk chef
Carl-Magnus Henriksson carlmagnus.henriksson@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9982381