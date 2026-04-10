Distriktsläkare/Geriatriker till Östervåla vårdcentral
Östervåla vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till oss på Östervåla vårdcentral!
Vi är den lilla vårdcentralen med de stora möjligheterna och söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss. Vi har tack vare vår satsning mot äldre lyckats arbeta fram rutiner och arbetssätt som ligger i framkant för vård av våra äldre i Regionen. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med akuta och planerade besök riktat mest mot äldre. Du kommer att ansvara för ett äldreboende samt ansvara för hemsjukvård och göra teamhembesök med kommunens sjuksköterskor. Vi har goda rutiner och mycket gott samarbete med kommunen. Det ingår även handledning av läkarstudenter och AT-/ST-läkare samt viss jour/beredskap.
Din kompetens
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin alternativt geriatrik, med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra professioner nära patienten och vill gärna bidra till utvecklingen av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Östervåla ligger i vacker jord- och skogsbruksbygd i Heby kommun nordväst om Uppsala. Vårdcentralen har 31 engagerade medarbetare som består av läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeut, dietist, psykolog samt kurator. Vi ansvarar för 6 300 listade patienter. Till verksamheten hör även distriktssköterskemottagningen i Tärnsjö. Vi arbetar utifrån patienten och satsar starkt på kvalité och patientsäkerhet.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om verksamheten eller arbetet är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Ivonne Arvidsson på telefon 018-611 08 61 alternativt e-post ivonne.arvidsson@regionuppsala.se
Du kan även kontakta representanter från de fackliga organisationerna som nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-04-10Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Glöm inte att bifoga kopia på din legitimation och andra intyg som styrker din åberopade kompetens. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH131/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
