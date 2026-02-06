Distriktsläkare/Allmän specialist Krokom HC
Hos Krokoms hälsocentral har vi minskat antalet listade patienter per läkare till 1250 med avdrag för sidouppdrag och deltidsarbete. Vi försöker anpassa schemat utifrån särskilda önskemål.
Vi har i nuläget ca 9500 listade patienter, ca 50 medarbetare och två enhetschefer i samledarskap. Här finns 8 specialister i allmänmedicin, 5 ST-läkare och 1 AT-läkare. I teamet finns också distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Därtill finns en psykosocialmottagning med psykologer, kuratorer, PTP-psykologer. Rehabkoordinator, fysioterapeuter, arbetsterapeut och dietist. I samma hus finns barnmorskemottagning, mödravård och barnhälsovård. Vi har ansvar för två SÄBO ett kommunalt och ett privat.
Vår hälsocentral ligger centralt i Krokom nära till vatten och natur med möjlighet till fina löprundor och cykelturer, eller möjlighet att ta ett uppfriskande dopp i älven. Vi har en god stämning där vi hjälper varandra.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Arbetet hos oss som specialist i allmänmedicin innebär sedvanligt mottagningsarbete, hembesök, och vid behov digitala besök. Det finns också möjlighet till sidouppdrag inom SÄBO, BVC, MVC, och handledning av utbildningsläkare. Schemamässigt är du upplagd som frågedoktor utan inbokade patienter ungefär en halvdag per vecka för att svara på frågor från alla yrkesgrupper, och detta möjliggör en mer ostörd mottagning övrig tid.
Du har möjlighet att anpassa ditt dagsschema enligt egna önskemål när det gäller bland annat administrativ tid. Vi har läkarmöte en timme per vecka, regelbunden fortbildning i form av fortbildningsdagar fem dagar per år.
Dessa dagar medverkar till att skapa en stark allmänmedicinsk gemenskap i regionen. Utöver det erbjuds man plats i FQ-grupp för fortbildning och reflektion i grupp fem dagar per år. Enstaka beredskapspass ingår i arbetet.Kvalifikationer
Allmänspecialist
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du har svenska språkkunskaper motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Du tycker om att jobba i team tillsammans med andra professioner nära patienten och vill gärna bidra i utvecklingen av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person ser vi att du är positiv, ödmjuk och föredrar att arbeta lösningsorienterat. Därtill ser vi gärna att du har ett strukturerat och flexibelt arbetssätt. Vidare uppskattar du och förstår värdet i att samarbeta, men tar även ansvar och arbetar självständigt när detta krävs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det önskvärt körkort B. Du bör ha god initiativförmåga, ha ett öppet sinnelag samt vara öppen för förändringar inom verksamhetsområdet. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och professionellt ansvar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom Regionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande genomgår en sakkunnig granskning av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta behöver ansökan innehålla nedanstående dokument:
Ett strukturerat CV
* Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren har fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
* Legitimationsbevis från Socialstyrelsen.
* Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen.
* Dokumenterad handledarutbildning
* Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
* Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
* Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
* Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
Kontroll av läkarlegitimation och specialistbevis kommer att ske via IVO och HOSP.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
