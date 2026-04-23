Distriktsläkare
Region Uppsala / Läkarjobb / Östhammar Visa alla läkarjobb i Östhammar
2026-04-23
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Östhammar
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
Gimo vårdcentral med filialer
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Gimo och Österbybruks vårdcentraler söker Distriktsläkare!
Vi har verksamhet i Gimo, Österbybruk och snart en nybyggd vårdcentral i Alunda som förväntas vara färdig år 26/27. Hos oss finns många områden att fördjupa sig i. Här finns BVC, ungdomsmottagning, MVC med flera. Har du andra områden som du vill utveckla? Vi ser möjligheten!
Vi är ett glatt gäng som söker allmänspecialister till Gimo eller Österbybruks vårdcentral. Vi erbjuder dig ett flexibelt arbetssätt med en tjänst som delvis är på distans. Omfattning och sysselsättningsgrad på tjänst går att diskutera efter önskemål.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med akuta och planerade besök, ronder med våra duktiga Diabetes/Hjärtsvikt- och Astma/Kol-sjuksköterskor, ha rond på äldreboende Säbo kan förekomma. Det ingår även handledning av läkarstudenter och AT-/ST/BT-läkare samt viss jour/beredskap, c:a en gång i månaden.Publiceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare inom allmänmedicin med svensk legitimation. Du har en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, det innebär språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1. Du tycker om att jobba i team tillsammans med andra professioner nära patienten och vill gärna bidra i utvecklingen av verksamheten.
Du är driven och intresserad av handledning, undervisning samt att arbeta i team. Du har en vilja att prova ny teknik och nya arbetssätt för att på bästa sätt möta våra patienter och tillsammans med teamet skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Våra verksamheter
Gimo vårdcentral med filialerna Alunda och Österbybruk har cirka 12 000 listade patienter och är c:a 60 medarbetare. Vi har ett stort intresse för utbildning och forskning inte minst för den egna personalen, vilket är mycket uppskattat av både sköterske- och läkarstudenter, AT, ST och BT-läkare.
Hos oss värderas flexibilitet, intresse för utveckling och att ge innevånarna en bra service högt. Alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade och vi har även en ungdomsmottagning. För dig finns stora möjligheter att vara med och forma verksamheten och ta ansvar för vissa uppdrag eller verksamhetsområden.
Gimo vårdcentral finns centralt i Gimo, 5 mil nordost om Uppsala.
Alunda DSK mottagning är tillfällig och vi bygger nu en ny vårdcentral i Alunda.
Österbybruk Vårdcentral en liten familjär vårdcentral som också ligger 5 mil nordost från Uppsala.
Till våra vårdcentraler finns det goda pendlingsmöjligheter med buss och bil.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och arbetet är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Camilla Eriksson på telefon 0173-88066 alt. camilla.eriksson@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga meritförteckning, kopia på din yrkeslegitimation samt andra relevanta intyg som styrker din åberopade kompetens. Intervjuer kommer att hållas löpande så ansök redan idag!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH161/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9870988