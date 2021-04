Distriktsläkare - Region Uppsala - Läkarjobb i Östhammar

Region Uppsala / Läkarjobb / Östhammar2021-04-09Östhammars vårdcentralVåra 1600 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.Välkommen att söka tjänst hos oss på Östhammars vårdcentral!Vill du bli vår nya kollega? Östhammars verksamhetsområde och kommande vårdcentrum har för närvarande en ledig tillsvidareanställning på heltid som Distriktsläkare. Tillträde sker enligt överenskommelse och tjänstgöringsgraden kan diskuteras.Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Läs om våra förmåner här ( https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf). Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.Ditt uppdragDu kommer att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med akuta och planerade besök samt drop-in mottagning. Vi undervisar studenter och handleder AT/ST-läkare. Vi hoppas också att du vill vara med och utveckla våra arbetsformer och påverka verksamheten i positiv anda. Arbete på MVC, BVC och vid särskilt boende kan bli aktuellt.Din kompetensVi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin och svensk legitimation. Alternativt dig som är legitimerad läkare med svensk legitimation och ett stort intresse för primärvård. Du ser utmaningen och glädjen i att följa dina patienter genom livets alla åldrar och och ser ett gott bemötandet som ett av dina viktigaste verktyg i patientmötet.Det är viktigt att du är en god kommunikatör på svenska både i tal och skrift. Du kan lätt skapa kontakt med både patienter och kollegor. Du har en god samarbetsförmåga, uppskattar teamarbete och har en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med övriga medarbetare på vårdcentralen. Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. För att vara framgångsrik i arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt och van att ta egna initiativ och eget ansvar.Vår verksamhetÖsthammars vårdcentral ligger i kuststaden Östhammar och har ca 6400 listade patienter. Verksamhetsområdet har ca 18000 listade patienter, fördelade på fyra vårdcentraler. Vi har även en jourmottagning i Östhammar på primärvårdsnivå som är öppen vardagar 17-08 samt helger hela dygnet.Vill du veta mer?Om du vill veta mer om mottagningen och tjänsterna är du välkommen att kontakta verksamhetschef Taina Polmé på tel. 0173-88030.E-mail: taina.polme@regionuppsala.se Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.2021-04-09Välkommen med din ansökan via länken nedan. Sista ansökningsdag är 14 maj. Vi vill be dig att bifoga meritförteckning, kopia på legitimation samt andra relevanta intyg som styrker din åberopade kompetens.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2021-05-14REGION UPPSALA5680537