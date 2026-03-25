Distriktsläkare, 1100 listade patienter, Heby vårdcentral
Heby vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Söker du goda samarbeten, en hanterbar patientlista med max 1100 patienter och delvis arbete på distans ? Då har du som är distriktsläkare möjligheten att söka!
Nu finns en unik möjlighet att vara med på vår satsning där vi anställer fler distriktsläkare till Heby vårdcentral med sikte på att redan under 2026 erbjuda 1100 listade patienter per heltidsarbetande distriktsläkare. Var med från start så finns mycket goda möjligheter att vara med och påverka våra nya arbetssätt, patientflöden och tidboksupplägg! Vi erbjuder tillsvidareanställningar på 75-100%, tjänstgöringsgrad diskuteras utifrån sökandes önskemål. Tillträde enligt överenskommelse.
Läs mer om vad en på 1100 listade patienter kan innebära för dig: https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/jobba-hos-nara-vard-och-halsa/1-pa-1100/
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen och i team. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med goda möjligheter till andra stimulerande uppgifter som till exempel handledning av BT/AT/ST-läkare och ansvar för olika kliniska processer utifrån intresse. Som en del av arbetet ingår att vara med och utveckla vår verksamhet och det finns goda möjligheter att påverka arbetsupplägg och tidbok och på så sätt har du möjlighet att påverka din arbetsmiljö. Det ingår även viss jour/beredskap såsom det gör inom hela primärvården i Region Uppsala.
Din kompetens
Vi söker dig som är läkare med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Eftersom vi nu är i ett skede där vi har stora möjligheter att utveckla vår verksamhet så är det meriterande om du har ett intresse för sjukvårdsutveckling med patienten och patientflöden i fokus. Det är också bra om du uppskattar att arbeta i team kring patienterna med övriga professioner, för att få till effektiva flöden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Heby vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala och ligger i västra Uppland med cirka 7 000 listade patienter och vi är 30 medarbetare som arbetar i team. Vår verksamhet är bred och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade. Vi har även en ungdomsmottagning.
Här på Heby vårdcentral arbetar vi för att ha en bra arbetsmiljö med "högt i tak" och nöjda patienter. Vi arbetar i nära samarbete mellan samtliga professioner och ett ledord är "frihet under ansvar" där man har stor möjlighet att påverka sin arbetssituation så länge verksamhetens mål uppfylls. Den breda variationen av patienter skapar en stimulerande och utvecklande arbetsplats. Vi har diabetes-, astma/KOL- samt hjärtsviktssköterska med egna mottagningar, en äldremottagning och en distriktssköterska som arbetar med hypertonipatienter. Vi jobbar även med riktade hälsosamtal för 40-åringar.
Hos oss kommer du ha en lista med max 1100 patienter. Vi har läkarmöten varje vecka där vi värnar om kompetensutvecklig och kollegialt samarbete. Ledningsgruppen består av verksamhetschef, gruppchef och MLA.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och arbetet är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Ann-Christin Engberg på telefon: 018-617 03 73 eller e-post: ann-christin.engberg@regionuppsala.se
.
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation och intyg på det som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer sker fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH76/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
