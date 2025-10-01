Distriktsläkare, 1100 listade patienter
Skutskärs vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du också ha 1100 på din lista? Då har du som är distriktsläkare möjligheten att söka!
Nu finns en unik möjlighet att vara med på vår satsning där vi anställer fler distriktsläkare till Skutskärs vårdcentral med sikte på att redan under 2025 erbjuda 1100 listade patienter per heltidsarbetande distriktsläkare. Var med från start så finns mycket goda möjligheter att vara med och påverka våra nya arbetssätt, patientflöden och tidboksupplägg! Vi erbjuder tillsvidareanställningar på heltid och deltid, tjänstgöringsgrad kan diskuteras utifrån sökandes önskemål. Tillträde enligt överenskommelse.
Läs mer om vad en på 1100 listade patienter kan innebära för dig: https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/jobba-hos-nara-vard-och-halsa/1-pa-1100/
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med goda möjligheter till andra stimulerande uppgifter som till exempel handledning av BT/AT/ST-läkare och ansvar för olika kliniska processer utifrån intresse. Som en del av arbetet ingår att vara med och utveckla vår verksamhet och det finns goda möjligheter att påverka arbetsupplägg och tidbok och på så sätt har du möjlighet att påverka din arbetsmiljö. Det ingår även viss jour/beredskap såsom det gör inom hela primärvården i region Uppsala. Vi erbjuder möjlighet att delvis arbeta på distans.
Din kompetens
Vi söker dig som är läkare med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Eftersom vi nu är i ett skede där vi har stora möjligheter att utveckla vår verksamhet så är det meriterande om du har ett intresse för sjukvårdsutveckling med patienten och patientflöden i fokus. Det är också bra om du uppskattar att arbeta i team kring patienterna med övriga professioner, för att få till effektiva flöden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Skutskärs vårdcentral ligger på fem minuters promenadavstånd från tågstationen och det är lätt att pendla från både Gävle (17 km) och Uppsala (9 mil). Alla yrkesområden finns representerade hos oss och tillsammans erbjuder vi alla tjänster inom vårdcentralens uppdrag. Här jobbar alla professioner nära varandra för att ge den bästa möjliga vården och du kan bli en i vårt team!
Tillsammans har vi 9 000 listade patienter, vi är 38 medarbetare som erbjuder det mesta inom primärvård och har bland annat mycket välfungerande sjuksköterskeledda mottagningar. På vårdcentralen arbetar vi för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Vi värnar om en god och stimulerande arbetsmiljö med personliga lösningar.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Linda Palm på telefonnummer: 018 - 617 10 31 eller e-post: linda.palm@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
