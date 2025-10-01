Distriktsläkare, 1100 listade
2025-10-01
Almunge vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du också ha 1100 på din lista? Då har du som är distriktsläkare möjligheten att söka!
Nu finns en unik möjlighet att vara med på vår satsning där vi anställer fler distriktsläkare till Almunge vårdcentral med sikte på att redan under 2025 erbjuda 1100 listade patienter per heltidsarbetande distriktsläkare. Var med från start så finns mycket goda möjligheter att vara med och påverka våra nya arbetssätt, patientflöden och tidboksupplägg! Vi erbjuder tillsvidareanställningar på heltid och deltid, tjänstgöringsgrad kan diskuteras utifrån sökandes önskemål. Tillträde enligt överenskommelse.
Läs mer om vad en på 1100 listade patienter kan innebära för dig: https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/jobba-hos-nara-vard-och-halsa/1-pa-1100/
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med möjlighet till andra stimulerande uppgifter som till exempel handledning av AT/ST-läkare och ansvar för olika kliniska processer utifrån intresse. Som en del av arbetet ingår att vara med och utveckla vår verksamhet och det finns goda möjligheter att påverka arbetsupplägg och tidbok och på så sätt har du möjlighet att påverka din arbetsmiljö. Det ingår även viss jour/beredskap såsom det gör inom hela primärvården i region Uppsala.
Din kompetens
Vi söker dig som är läkare med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Eftersom vi nu är i ett skede där vi utvecklar vår verksamhet så är det meriterande om du har ett intresse för sjukvårdsutveckling med patienten och patientflöden i fokus. Det är också bra om du uppskattar att arbeta i team kring patienterna med övriga professioner, för att få till effektiva flöden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Vi är den lilla läkarledda vårdcentralen med de stora möjligheterna och söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss! Vi finns i fräscha lokaler på landsbygden i den östra delen av Uppsala kommun (2,5 mil från Uppsala). Bussen stannar precis utanför och det är fri parkering vid vårdcentralen. Här jobbar alla professioner nära varandra för att ge den bästa möjliga vården och du kan bli en i vårt team!
Vi har ca 5100 listade patienter och är ca 20 medarbetare som erbjuder det mesta inom primärvård, vi har god läkarbemanning och förmånen att ha flera dubbelspecialister anställda, bland annat en geriatriker, handkirurg och barnläkare. Vi har även mycket välfungerande sjuksköterskeledda mottagningar. På vårdcentralen arbetar vi för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Vi värnar om en god och stimulerande arbetsmiljö med personliga lösningar.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Helena Sippola på telefon: 018-6118464 eller e-post: helena.sippola@regionuppsala.se
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
