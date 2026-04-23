Distriktsköterska/Sjuksköterska timvikarie till Vårdcentral Gagnef
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vi har cirka 10300 listade patienter. Hos oss arbetar cirka 50 anställda i olika yrkeskategorier. Vårdcentralen har ett brett uppdrag med Bedömnigsbil, Familjecentral, Rehabenhet, Samtalsmottagning och flera sjuksköterskeledda specialistmottagningar. Vårdcentralen präglas av gott arbetsklimat och ett bra samarbete. Vi är måna om att du som ny medarbetare ska känna dig som en del av vårt team. Det innebär att du ska känna dig trygg att få stöd av både chef och kollegor. Vi bollar, hjälper och stöttar varandra dagligen. Detta är viktigt för att alla ska kunna göra ett gott arbete och utvecklas i sitt yrke, men också för att det ska kännas roligt att gå till jobbet. Vi söker nu timvikarie till en trevlig och välfungerande vårdcentral där vi arbetar integrerat och utvecklings drivet med ambitionen att tillsammans göra det bästa för våra patienter.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi timvikarie till vår vårdcentral, välkommen att söka till vårt fantastiska gäng!
Att arbeta som sjuksköterska på vårdcentral innebär ett varierande, utmanande och roligt arbete med egen mottagning, telefonrådgivning, hälsofrämjandearbete och övriga arbetsuppgifter som tillhör primärvården. Gagnefs vårdcentral ligger cirka 2 mil norr om Borlänge. Pendlingsmöjligheter finns med allmänna kommunikationsmedel så som tåg och buss då Gagnef ligger på sträckan Stockholm - Mora.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Tidigare erfarenhet av primärvård
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som ansvarstagande, helhetssyn, empatisk förmåga. Du bör vara flexibel, lyhörd, serviceinriktad och skall ha förmåga att både samarbeta och arbeta självständigt samt vilja vara med att utveckla verksamheten.Så ansöker du
Intervjuer kommer ske löpande.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:430". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Merete Thurin merete.thurin@regiondalarna.se Jobbnummer
9872704