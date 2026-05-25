Distriktsköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Skåre
Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig! Vi erbjuder dig en trevlig och varm vårdcentral där vi arbetar strukturerat tillsammans och ställer upp för varandra.
Din arbetsplats
Vårdcentralen Skåre ligger på bekvämt cykelavstånd från Karlstads centrum, vackert belägen längs Klarälven, med goda bussförbindelser. Vi har knappt 9 000 listade patienter och möter en varierad patientgrupp, från barnfamiljer till medelålders och äldre.
Vi är stolta över vår vårdcentral vi bedriver med distriktsläkare, utbildnings läkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor, kurator, psykolog, undersköterskor, vårdadministratörer och fotvårdsteurapeut. Vi arbetar i team och lägger stor vikt vid en god arbetsmiljö och erbjuder bland annat friskvårdsersättning och möjlighet att påverka din vardag.
I rollen som distriktsköterska/sjuksköterska erbjuds du ett meningsfullt och varierat arbete där du arbetar både självständigt och i team. Du har egen mottagning, ansvarar för bedömning, behandling och uppföljning av patienter samt arbetar med telefonrådgivning. Arbetet omfattar både planerade och akuta besök och du samverkar med övriga professioner för att möta patienternas behov.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad distriktsköterska/sjuksköterska, gärna med vidareutbildning i diabetes 15 hp eller astma/kol 15 hp, men det är inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team, samtidigt som du är självgående och trygg i att ta eget ansvar. Du arbetar strukturerat och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi värdesätter även din flexibilitet och din förmåga att anpassa dig till förändrade situationer. Ett gott bemötande är avgörande, och du har ett professionellt och respektfullt bemötande mot patienter, närstående och arbetskamrater. Utöver detta ser vi att du har ett intresse för att tillsammans med oss vill fortsätta och utveckla vår verksamhet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
)
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Vårdcentralsområde norra Karlstad, Vårdcentralen Skåre Kontakt
enhetschef
Helene Bolinder helene.bolinder@regionvarmland.se 010-8317558 Jobbnummer
9925162