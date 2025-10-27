Distriktsköterska/sjuksköterska till Enebybergs vårdcentral!
2025-10-27
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
Distriktssköterska/sjuksköterska sökes till trevliga Enebybergs vårdcentral.
Välkommen till vår trevliga vårdcentral och bli en i gänget!
Vi söker nu en sjuksköterska/distriktsköterska till vårt team.
För oss är ett gott bemötande och bra tillgänglighet en självklarhet. Är du engagerad och motiverad att ge våra ca 9 000 listade patienter detta samt bästa möjliga vård passar du att arbeta i vårt team.
Här stöttar vi varandra och är måna om att vi skall trivas. Det är högt i tak och lätt till skratt. Vi arbetar för bästa möjliga arbetsmiljö.
Vår mottagning ligger centralt belägen på trevliga Enebybergs Torg, nära till roslagsbana, buss och tunnelbana. Du kan läsa mer om oss på Enebybergs vårdcentral (regionstockholm.se)
Som anställd hos oss erbjuder vi dig förmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och fri sjukvård i öppenvård. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Inom vårt uppdrag ingår sedvanliga arbetsuppgifter för Distriktsköterska/sjuksköterska som mottagningsarbete, vaccination, telefonrådgivning samt vid behov hemsjukvård. Arbetet passar dig som gillar självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter. Samtidigt kommer du få ett fantastiskt gäng att samarbeta med.
Låter detta intressant och utmanande? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Kvalifikationer:
Distriktssköterska/sjuksköterska
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Tidigare mottagningsarbete är meriterande
B-Körkort
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid/deltid, 80-100%. Deltid kan diskuteras. Arbetstid: Dagtid, vi tillämpar flexibel arbetstid när verksamheten tillåter. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.Dina personliga egenskaper
Du ska kunna ta egna initiativ, arbeta under eget ansvar samt fungera i grupp. Vi värdesätter gott engagemang, noggrannhet, samarbetsförmåga, flexibilitet och ett gott humör. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Övrig information:
Vi går igenom ansökningarna löpande och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6628". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Enebybergs vårdcentral Kontakt
Alexandra Gratz, Enhetschef 08-12338957 Jobbnummer
9576524