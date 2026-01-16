Distriktsköterska/Sjuksköterska Gamleby hälsocentral
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Västervik Visa alla sjuksköterskejobb i Västervik
2026-01-16
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi ställer om verksamheten från hyrläkare till fasta läkare, vilket bla kommer leda till ett större teamarbete kring patienterna.
Vi är en liten hälsocentral med stor gemenskap där du har möjlighet att påverka både din egen och verksamhetens utveckling. Här får du också möjlighet att kompetensutveckla dig inom områden som stärker verksamheten.
Hos oss erbjuds du varierande arbetsuppgifter i form av distriktssköterskemottagning, telefon- och digitalrådgivning, triagering, samt specialistmottagning. Handledning av studenter och samverkan med andra vård- och omsorgsaktörer ingår också. Du kommer ingå i en sjuksköterskegrupp på ca sju personer. I tjänsten kan pass på Primärvårdens helgöppna hälsocentral i Västervik förekomma.
Om dig
För att trivas i rollen behöver du på ett naturligt sätt kunna ta ansvar för och utveckla ditt eget område och vår verksamhet. Du ska kunna se såväl detaljer som helhet. Att hela tiden kunna ge god service till både kollegor och patienter är något som vi värdesätter högt. Du ska kunna arbeta ihop med andra och vara kommunikativ samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du gillar utmaningar och jobbar aktivt med att förbättra och effektivisera ditt arbete och ansvarsområde.
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med distriktssköterskeexamen. Har du erfarenheter av eller utbildning inom diabetesområdet är det extra värdefullt. God datorvana och goda
kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav. Erfarenhet av arbete i Cosmic journalsystem och sjukvårdsrådgivning är meriterande liksom tidigare erfarenheter av arbete i primärvård.
Din framtida arbetsplats
Gamleby hälsocentral, med ca 6200 listade patienter, är en liten arbetsplats med snabb kommunikation, korta beslutsvägar och stort lokalt engagemang. Sedan 1,5 år huserar vi i vår helt nybyggda hälsocentral med anpassade och fina lokaler. Vi har även en filial i Överum som vi bemannar ett par dagar i veckan.
Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsplats och en hälsocentral som erbjuder invånarna effektiv och patientsäker nära vård med hög kvalité. Vi är ett tjugotal medarbetare som tillsammans skapar detta genom samarbete, kommunikation och att våga ta ansvar.
Om du vill bli vår nya kollega är du välkommen med din ansökan! Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/41". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Azadeh Rahimi, Verksamhetschef 073-8301002 Jobbnummer
9688145