Distriktsjuksköterska - Erfarenhet av primärvård
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Borlänge Visa alla sjuksköterskejobb i Borlänge
2026-07-09
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Vi söker specialistsjuksköterskor inom intensivvård!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker en distriktsjuksköterska som vill göra skillnad genom att erbjuda trygg vård, hälsokontroller och professionell rådgivning till patienter inom primärvården i Borlänge.
Tidsperiod: 29 aug – 24 okt 2026
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se Jobbnummer
9998414