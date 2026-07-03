Distriktsjuksköterska - Erfarenhet av primärvård

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Nora
2026-07-03


Visa alla sjuksköterskejobb i Nora, Lindesberg, Örebro, Lekeberg, Karlskoga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Nora, Lindesberg, Örebro, Karlskoga, Hallsberg eller i hela Sverige

Vi söker specialistsjuksköterskor inom intensivvård!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Primärvårdsuppdrag där du arbetar med rådgivning, behandling och förebyggande hälsovård.
Tidsperiod: 21 aug 2026 – 12 nov 2026
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se

Jobbnummer
9991484

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