Distriktsjuksköterska - Erfarenhet av primärvård
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-07-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker specialistsjuksköterskor inom intensivvård!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Uppdrag inom primärvård med fokus på patientmöten, medicinska bedömningar och uppföljning av kroniska tillstånd.
Tidsperiod: 15 aug 2026 – 25 nov 2026
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se Jobbnummer
9991454