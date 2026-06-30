Distriktsjuksköterska - Erfarenhet av primärvård
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-06-30
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker specialistsjuksköterskor inom intensivvård!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Uppdrag inom primärvård där du ansvarar för patientmöten, behandlingar och rådgivning. Hembesök ingår i arbetet.
Tidsperiod: 18 aug 2026 – 5 nov 2026
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se Jobbnummer
9986003