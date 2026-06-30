Distriktsjuksköterska - Erfarenhet av primärvård

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Södertälje
2026-06-30


Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige

Vi söker specialistsjuksköterskor inom intensivvård!
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Uppdrag inom primärvård där du ansvarar för patientmöten, behandlingar och rådgivning. Hembesök ingår i arbetet.
Tidsperiod: 18 aug 2026 – 5 nov 2026
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888), http://www.healthconnect365.se

Jobbnummer
9986003

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