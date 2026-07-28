Distriktschef till Tropic Snacks - Skåne
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2026-07-28
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Vill du arbeta nära några av Skånes viktigaste dagligvarubutiker och hjälpa dem att utveckla en av butikens mest spännande kategorier?
Tropic Snacks söker nu en Distriktschef med ansvar för Skåne. Rollen passar dig som trivs med att bygga kundrelationer, driva försäljning och utveckla butikens kategori genom sortiment, kampanjer, exponeringar och smarta lösningar i butik.
Om Tropic Snacks
Tropic Snacks startades 2006 och är idag framför allt etablerat i Skåne. Vi arbetar med natursnacks och nötter av hög kvalitet och levererar direkt till butik. I de butiker där vi finns agerar vi som kategorikaptener och hjälper butiken att utveckla hela avdelningen för natursnacks och nötter.
Våra produkter bygger på utvalda råvaror, äkta belgisk choklad, hög innovationstakt och produkter utan palmolja. Nu stärker vi vår fältorganisation för att fortsätta växa, utveckla våra viktigaste butiker och skapa ännu bättre butiksexekvering.
Om rollen
Som Regional Säljare ansvarar du för att utveckla våra största och mest strategiskt viktiga butiker i regionen. Fokus ligger på de cirka 40 största butikerna, som står för en betydande del av vår omsättning, samt på aktiv nykundsbearbetning i Skåne.
Du kommer att vara Tropic Snacks kommersiella representant i regionen och arbeta nära handlare, butikschefer och ansvariga i butik. Ditt uppdrag är att öka försäljning, synlighet och lönsamhet genom att sälja in nyheter, kampanjer, sekundära placeringar och förbättrade butikslösningar.
Rollen innebär också att agera kategoripartner inom nötsnacks. Du hjälper butikerna att utveckla nöthyllan så att den driver värde, volym och lönsamhet. Det innebär att du följer upp försäljning, analyserar potential, diskuterar hyllutrymme och föreslår konkreta förbättringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för och utveckla relationen med regionens största och mest prioriterade butiker.
Driva försäljning genom nyheter, kampanjer, sekundära placeringar och exponeringar.
Arbeta aktivt för ökat hyllutrymme, bättre placering och ökad synlighet i butik.
Agera kategoripartner inom nötsnacks och hjälpa butiken att utveckla kategorin.
Analysera försäljning, butikspotential och kampanjutfall.
Återkoppla till butiker med konkreta förbättringsförslag.
Omförhandla avtal och genomföra prisjusteringar på ett professionellt sätt.
Driva nykundsbearbetning i regionen.
Koordinera med Teamleader och Regionala Merchandisers för att säkerställa att sålda aktiviteter genomförs i butik.
Vem är du?
Vi söker dig som är affärsdriven, strukturerad och relationsskapande. Du trivs med att vara ute i butik, bygga långsiktiga kundrelationer och använda försäljningsdata för att skapa resultat.
Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende, samtidigt som du vågar utmana butikens nuläge med tydliga argument och fakta. Du förstår att en såld aktivitet inte är klar förrän den fungerar i butik.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av försäljning mot dagligvaruhandel, retail, FMCG eller liknande.
God förståelse för butik, kategori, kampanj och exponering.
Erfarenhet av kunddialog, införsäljning och uppföljning.
Förmåga att analysera försäljningsdata och omsätta den till konkreta åtgärder.
Förståelse för marginal, pris, volym och butikens kommersiella logik.
Förmåga att planera och strukturera egen kundbearbetning.
B-körkort.
God svenska i tal och skrift.
Grundläggande digital vana, exempelvis Excel, Power BI, CRM eller liknande
verktyg.
Det är meriterande om du har erfarenhet från dagligvaruhandeln, kategoriutveckling, ICA/Coop-bearbetning, snacks, konfektyr, lösvikt eller kolonial.
Varför Tropic Snacks?
Hos Tropic Snacks får du arbeta nära butik och kund i en kategori med stark efterfrågan och stor utvecklingspotential. Du får en viktig roll i att stärka vår position i butik, utveckla våra största kunder och bidra till fortsatt tillväxt.
Det här är en roll för dig som vill vara mer än en traditionell säljare. Du blir en kommersiell butikspartner som hjälper kunderna att utveckla en kategori som både skapar försäljning och stärker butikens erbjudande.
Kort om rollen
Placering: Malmö/Lund
Omfattning: Heltid
Rapporterar till: Försäljningschef
Resor: Rollen är fältbaserad och kräver B-körkort Publiceringsdatum2026-07-28Så ansöker du
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Varmt välkommen med din ansökan!
Tropic Snacks grundades 2006 i Svedala och är idag en etablerad leverantör av nötter, snacks, lösviktskoncept och premiumprodukter till svensk dagligvaruhandel.
Vår styrka är vår närhet till kunderna, vår höga servicenivå och vår förmåga att skapa lönsam tillväxt tillsammans med handeln. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
211 09 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 08 43 40 Jobbnummer
10013674