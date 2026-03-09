Distriktschef till region syd - sökes till STC
Svenska N'ergy AB / Chefsjobb / Borås Visa alla chefsjobb i Borås
2026-03-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska N'ergy AB i Borås
, Lerum
, Ale
, Partille
, Göteborg
eller i hela Sverige
STC är en av Sveriges största gymkedjor med över 270 gym och ett brett träningsutbud inom gym- och gruppträning. Vi erbjuder en modern träningsmiljö, utrustning från världsledande leverantörer och kunnig personal, allt för att skapa den ultimata mötesplatsen för alla människor i alla åldrar. Vi håller med WHO, Folkhälsomyndigheten och regeringens utredare: vi sitter still för mycket. Övervikten ökar och psykisk ohälsa som depression blir allt vanligare. Men det finns en enkel lösning som gör underverk för både kropp, hjärta och hjärna - rörelse! Men vi behöver din hjälp!
Just nu söker vi en Distriktschef på 100 % till region syd. Rollen är placerad i Borås med omnejd och du rapporterar till Regionchef syd.
Ditt uppdrag
Som distriktschef på STC har du en nyckelroll i att säkerställa framgången för gymmen inom ditt distrikt som sträcker sig från Borås till Jönköping med fem olika gymområden. Du kommer att ha personalansvar för våra gymansvariga, gymvärdar och PT:s, samtidigt som du optimerar kostnader och driver tillväxt både för medlemmar och företagskunder. Du arbetar nära vårt centrala team, gruppträningsansvarig, servicetekniker och andra nyckelpersoner för att upprätthålla våra höga kvalitetsstandarder och värdegrund. Dessutom kommer du att planera och leda öppningen av nya gym inom ditt distrikt, vilket innebär stor möjlighet till utveckling. Resor förekommer i tjänsten.
Ett axplock av arbetsuppgifter:
Leda och coacha teamet för att uppnå mål och optimera gymmens funktion.
Ansvara för gymmens service och underhåll genom regelbundna besök.
Arbeta strategiskt för att öka medlemsantalet och utveckla företags- och föreningssamarbeten.
Säkerställa hög kvalitet och säkerhet i gymmen.
Driva kostnadsoptimering och lönsamhet inom distriktet.
Driva och marknadsföra kost- och träningsprogram för att aktivera fler medlemmar.
Rapportera till regionchefen och initiera aktiviteter för att nå försäljningsmål.
Arbeta med målstyrning och rapportering till ledningen.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som Distriktschef på STC söker vi en person med gedigen erfarenhet av ledarskap, gärna inom tränings- eller servicebranschen, med en tydlig inriktning på att bygga starka och framgångsrika team. Då STC är ett värderingsstyrt bolag, lägger vi stor vikt vid att du delar våra värderingar och har en ledarskapsfilosofi som präglas av positivitet, engagemang och ett genuint intresse för att se både team och individer utvecklas.
Som distriktschef kommer du att vara en central person i organisationen och förväntas därför ha en stark kommunikativ förmåga. Du bör trivas i en dynamisk och föränderlig miljö, där du snabbt kan växla mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande. Att bygga och bibehålla relationer med både kunder och medarbetare är något du gör naturligt, och du har en förmåga att inspirera och skapa engagemang både inom och utanför ditt team.
Förutom ditt ledarskap är du affärsmässig och har goda kunskaper inom försäljning och kostnadsoptimering. Du vet hur man driver resultat och effektivt hanterar budgetar för att uppnå lönsamhet, samtidigt som du alltid strävar efter att leverera bästa möjliga service till våra medlemmar.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av ledarskap, gärna inom tränings- eller servicebranschen.
Erfarenhet av försäljning och att bygga kundrelationer (B2C/B2B).
God förmåga att hantera och optimera kostnader effektivt.
Flexibilitet och viljan att resa inom regionen.
Talar och skriver flytande på både svenska och engelska
B-körkort
Om STC
Glädje, passion, personlighet, proffsighet och gemenskap är värdeorden som präglar våra 270 gym som finns från Trelleborg i söder till Åre i norr. STC sysselsätter över 1800 medarbetare och ingår sedan 2018 familjeägda Axel Johnson-koncernen genom vår majoritetsägare Bond Health Group.
Hälsan är det viktigaste vi har, därför är ett friskare liv STC:s självklara målsättning. Regelbunden träning är en av nycklarna till rummet där alla känner styrka, kondition och inte minst en ökad livslust. Resan dit startar på våra gym där det personliga mötet mellan personal och medlemmar är viktigt. Att hjälpa, serva och ge goda råd till de som besöker våra gym är en del av vardagen. Med engagemang och kunskap ger vi våra medlemmar stöd på vägen till ett friskt och hållbart liv.
Låter detta som ett jobb för dig?
Då är vi jätteintresserade av att veta lite mer om dig. Som en del av rekryteringsprocessen använder vi oss av tester från Alva Labs, dock inte som ett urval utan i ett senare skede i processen. Testerna består av ett logiskt problemlösningstest och ett personlighetstest. Testerna tar i sin helhet ca 30 minuter att genomföra och du får information och exempel på uppgifter innan du påbörjar själva testet. Vi kommer att göra urval löpande tills vi hittar vår nya stjärna!
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att höra av dig till Amanda Steinbach (Regionchef syd) på (amanda.steinbach@stc.se
) eller Lovisa Lorentzon (HR specialist) på (lovisa.lorentzon@stc.se
).
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7349299-1880153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska N'ergy AB
(org.nr 556591-8868), https://jobb.stc.se
Allégatan 40 (visa karta
)
503 35 BORÅS Arbetsplats
STC Jobbnummer
9783812