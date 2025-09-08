Distriktsansvarig säljare till Gävle
2025-09-08
Blomsterboda Sverige AB söker en passionerad och självgående distriktsansvarig säljare för att bli en nyckelspelare i vårt team i Gävle!
Blomsterboda är en rikstäckande aktör och en av Sveriges främsta specialister på blommor inom dagligvaruhandeln. Vi fokuserar på närodlade, attraktiva och tillgängliga produkter, och vårt företag präglas av entreprenörskap, frihet under ansvar och kamratskap.
Arbetsbeskrivning:
Som distriktsansvarig säljare kommer du ha en central roll i att sköta våra blomsteravdelningar inom dagligvaruhandeln. Din dag kommer börja på Blomsterboda i Gävle, där du plockar ihop sortimentet för dagens leveranser till distriktets butiker. Med ansvar för butikens blomsteravdelning kommer du utföra uppgifter som leverans, sortimentshantering, varuvård, städning och prisvård.
Krav och meriter:
• Språk: Flytande svenska.
• Körkort: B-körkort är ett krav.
• Butiksvana: Erfarenhet från dagligvaruhandeln är meriterande.
Vad vi erbjuder dig:
• En omfattande internutbildning i vårt koncept, försäljning, växtkunskap, ekonomi och nödvändig datakunskap.
• Ett ansvarsfullt och roligt heltidsjobb med frihet under ansvar.
• Möjlighet att jobba med ett dedikerat team som älskar utmaningar och försäljning.
Vem är du?
• Motiverad av högt tempo och nya utmaningar.
• Van att skapa rutiner och effektivisera arbetsuppgifter.
• Älskar kundkontakt och har ett öga för färg och form.
• Lösningsorienterad och har lätt för att ta instruktioner.
• Njuter av att starta dagen tidigt på morgonen.
• Tidigare erfarenhet inom livsmedelsbranschen, särskilt frukt och grönt, är meriterande.
Låter detta som din nästa utmaning? Vi ser fram emot att välkomna en ny blomsterhjälte till vårt team.
För att komma vidare i rekryteringsprocessen!
Glöm inte bort att besvara videofrågorna i slutet av ansökningsprocessen!
Glöm heller inte bort att bifoga CV/personligt brev i vändande bekräftelsemail från oss om när ansökan är mottagen. (Har du inte fått något bekräftelsemail? Kolla din skräppost! Om du inte fått något där, hör av dig till HR på mail hr@blomsterboda.se
) Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blomsterboda Sverige AB
(org.nr 556541-1088) Jobbnummer
9497013