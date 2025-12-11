Distriktsäljare Spendrups Bryggeri - Stockholm
Anställningsform: tillsvidare/provanställning | Tillträdesdag: efter överenskommelse | Ansök senast: 7 januari
Har du ett genuint intresse för dryck och trivs i en roll där du får skapa värde genom starka kundrelationer och affärsutveckling? Nu söker vi en engagerad distriktssäljare till Stockholm med omnejd.
Spendrups är marknadsledande inom dryck i restaurangbranschen och arbetar med några av Sveriges mest välkända varumärken - däribland Mariestads, Norrlands Guld, Briska, Heineken, Loka och Trocadero. I rollen som distriktssäljare ansvarar du för att bygga långsiktiga relationer och driva affärer tillsammans med restaurangkunder i regionen. Du samarbetar tätt med vårt dotterbolag Spring Wine & Spirits för att erbjuda helhetslösningar som stärker kundernas dryckesutbud och affär.
Rollen
Som distriktsäljare på Spendrups har du huvudansvaret för våra kundrelationer samt ansvarar för både lönsamhet och resultat på ditt distrikt. I rollen ingår att arbeta med både befintliga kunder och att bearbeta nya potentiella kunder. Vi jobbar också med olika festivaler och event där du som distriktssäljare är med och bidrar till affären.
Du rapporterar till regional försäljningschef och ingår i ett försäljningsteam där vi arbetar tillsammans för att stötta varandra, du har också ett nära samarbete med många övriga avdelningar på Spendrups.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
huvudansvar för kundrelationerna inom ditt affärsområde samt prospektera och avtala nya kunder
ansvar för tillväxt och lönsamhet samt resultat och budget på ditt distrikt
utveckla våra gemensamma affärer med kunderna, vilket innefattar; avtalsprocess, merförsäljning, finansiering, koncept- och affärsutveckling till gagn för båda parter
bygga långsiktiga relationer med kunderna genom att vara en trygg samarbetspartner
Vem är du?
För att passa i tjänsten har du erfarenhet av försäljningsarbete B2B i kombination med erfarenhet från restaurangbranschen. Du tycker om att möta människor och arbeta tillsammans i team samt skapa långsiktiga relationer. Vi söker dig som ärengagerad, handlingskraftig, resultatorienterad och noggrann. Självklart är du affärsmässig, har ett strukturerat arbetssätt och uppmärksam på kundens behov.
Du har även
eftergymnasial utbildning inom försäljning, ekonomi och/eller marknadsföring - meriterande
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
goda kunskaper i digitala arbetsverktyg, CRM och affärssystem
B-körkort, då resor ingår i tjänsten
Spendrups är ett familjeägt bryggeri med stark passion för dryck, innovation och hållbarhet. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara en del av en företagskultur där engagemang, kvalitet och omtanke står i fokus. Är du redo att bli en del av vår resa? Välkommen med din ansökan!
Vi tar julledighet - men ser fram emot din ansökan!
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Vår rekrytering tar ett kort uppehåll över jul och nyår. Annonsen ligger ute från början av december, så det finns gott om tid att skicka in din ansökan innan jul och under helgerna. Vi kommer dock inte hinna påbörja urvalet eller hålla intervjuer innan ledigheten, utan återkommer i mitten av januari när processen startar igen.
Tills dess önskar vi dig en riktigt fin jul och ett gott nytt år - gärna med något gott från Spendrups i glaset!
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Företagsmiljö
Vi sitter i fina nyrenoverade lokaler på Sankt Eriksgatan 119 i Vasastaden. På Spendrups Bryggeri är vi en aktiv arbetsplats med roliga aktiviteter som afterwork-events och friskvårdsinitiativ. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 4000 kr per år för att främja hälsa och välmående. Vi värdesätter närvaro på kontoret men erbjuder också möjlighet att jobba på distans två dagar i veckan då arbetet tillåter det.
Välkommen in! Ersättning
