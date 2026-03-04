Distriktsäljare Norra Sverige
Om Kährs Group Kährs är en ledande tillverkare och distributör av golv med egen tillverkning i fyra länder och försäljning i närmare 70 länder runt om i världen. Vi är en kundorienterad golvleverantör med ett erbjudande av premiumgolv för alla rum och tillfällen inom trä, vinyl och pvc-fritt. Vi är stolta över vårt varumärke, vår långa historia och vårt gedigna yrkeskunnande med ett hållbarhetsarbete i framkant.
Vill du driva försäljning och utveckla ditt eget distrikt i Norra Sverige?
I rollen som distriktsäljare för Kährs Sverige får du stort eget ansvar för att utveckla försäljning och kundrelationer inom ett geografiskt område. Du arbetar nära våra kunder i både projekt- och återförsäljarledet och samarbetar med interna team inom logistik, marknad och produkt för att skapa långsiktiga kundlösningar.
Ansvara för försäljning inom ditt distrikt och nå uppsatta omsättnings- och lönsamhetsmål.
Bygga och vårda relationer med återförsäljare, bygghandlare, arkitekter och entreprenörer.
Initiera och genomföra kundbesök, presentationer och produktvisningar.
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva lokala försäljningsaktiviteter och kampanjer.
Delta i offertarbete, förhandlingar och uppföljning av order och leveranser.
Samarbeta med marknadsteamet för att lokalt genomföra lanseringar och aktiviteter som stärker varumärket.
Rapportera försäljningsresultat, prognoser och marknadsinformation till försäljningsledningen.
Vem är du
Du är resultatinriktad, affärsmässig och trivs med att arbeta i en relationell roll där du skapar förtroende och goda kundrelationer. Du arbetar strukturerat, är självgående och uppskattar att kombinera strategiskt tänk med operativt säljarbete.KvalifikationerKvalifikationer
Några års erfarenhet av fältsälj eller distriktsförsäljning, gärna från bygg-, inrednings- eller byggmaterialbranschen.
God förmåga att driva egna säljprocesser och uppnå uppsatta mål.
Erfarenhet av kundkontakt på olika nivåer och vana att genomföra presentationer och offerter.
God datorvana och erfarenhet av CRM-system.
Körkort klass B och möjlighet att resa inom distriktet.
Meriterande:
Kunskap om golvprodukter, byggmaterial eller hållbarhetsfrågor kopplade till produkter.
Erfarenhet från internationella organisationer eller arbete med kanalstrategier (återförsäljare/projekt).
Erfarenhet av att arbeta med återförsäljarnätverk eller leda lokala partnersamarbeten.Dina personliga egenskaper
Resultatorienterad med stark kommersiell förståelse.
Relationsskapande och kommunikativ, både internt och externt.
Strukturerad, självgående och lösningsfokuserad.
Flexibel och anpassningsbar i en föränderlig och internationell miljö.
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett internationellt företag med starkt varumärke och fokus på hållbarhet.
Stor påverkan på ditt distrikt och möjlighet att driva affärer i en entreprenöriell kultur.
Konkurrenskraftig ersättning och möjlighet till professionell utveckling.
Ett samarbetsinriktat arbetsklimat där digitalisering och kontinuerlig förbättring värdesätts.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan: Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
