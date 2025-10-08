Distriktsadministratör till Familjebostäder i Göteborg
2025-10-08
På Familjebostäder tar vi inte bara omsorgsfullt hand om våra drygt 20 000 bostäder. Vi erbjuder även ett bekvämt och bekymmersfritt boende med hög grad av service. Dessutom bidrar vårt arbete och olika satsningar till Göteborgs Stads utveckling. Vi söker därför dig som tycker om vårt uppdrag och vår vision; Vi skapar morgondagens hem - tryggt, trivsamt och klimatvänligt, tillsammans med göteborgarna.
Familjebostäder är en del av Framtidenkoncernen som ägs av Göteborgs Stad. Läs mer på www.familjebostader.sePubliceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha en central roll i vår fastighetsförvaltning på Hisingen och som vill bidra till att både kollegor och hyresgäster trivs hos Familjebostäder.
Vi erbjuder en omväxlande och bred tjänst som omfattar bl.a. ekonomi, kundservice och administration. Du fungerar som ett stöd i den dagliga förvaltningen för både hyresgäster och till dina kollegor på distriktet.
Du har en viktig roll i att bidra till att den dagliga verksamheten löper på smidigt och med ordning och reda, samtidigt som vi har det fint och trivsamt.
I tjänsten ingår bland annat:
• Administration; kundfakturering, hyresreducering, fordonsadministration, arkiv, telefoni
• Kontorsservice; post- och leveranshantering, inventering och beställningar, mötesservice inkl. protokoll och minnesanteckningar, övergripande ansvar för ordning och reda på kontoret
• Ekonomiuppföljning genom kvalitetsuppföljning av beställningar och fakturor genom fakturaavstämning av mot avtal, kvalitetssäkra kontering, bevaka status och prognos mot budget
• Vara med och bemanna den lokala kundmottagningen under öppettiderna.
• Nyckelhantering, både vanliga och digitala nycklar.
• Kontakter med hyresgäster och entreprenörer.
• Uppföljning / internkontroll i förvaltningen, vilket t.ex. kan vara att utföra städbesiktningar med entreprenör, att följa upp och stämma av arbetsorder med entreprenörer, ärendehanteringsstatistik osv.
• Stöd till kollegorna vid t ex inflyttningsdagar och evenemang
Som distriktsadministratör kommer du ha ett viktigt samspel och nära samarbete med övriga kollegor i arbetsgruppen och distriktet. Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du tycka det är roligt med kundservice och ge den bästa servicen till hyresgäster och kollegor.
Du har minst gymnasiekompetens med inriktning ekonomi. Du har också några års yrkeserfarenhet inom både administration och ekonomiuppföljning.
För att lyckas i rollen behöver du ha hög kompetens och mycket stor vana inom Office-programmen och Microsoft 365. B-körkort är också ett krav då vårt förvaltningsområde är geografiskt spritt.
Du talar och skriver svenska obehindrat. Det är meriterande om du är flerspråkig och kan tala fler språk utöver svenska och engelska vilka båda är ett krav för tjänsten.
Det är också meriterande om du ha yrkeserfarenhet av kundservice och kundmottagning (irl). Likaså om du har erfarenhet av bostads-/fastighetsbranschen i kundnära roll/roller. Har du erfarenhet av digitalt kund- och ärendehanteringssystem är det också meriterande.
I rollen som administratör är det en självklarhet att du har en mycket god administrativ förmåga genom att vara lösningsfokuserad och ha ett stort mått av ordningssinne och strukturerat arbetssätt.
Du besitter också en kombination av att vara driven samtidigt som du är noggrann. Det innebär att du är produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Samtidigt är du är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört genom att du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet.
Du är ansvarsfull och tar initiativ för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. I den här rollen behöver du ha ett stort mått av social kompetens med god förmåga att kommunicera med alla. En förmåga att skapa en god atmosfär i möte med andra genom att du är serviceinriktad, lyhörd samt har en öppen och positiv attityd.
ÖVRIGT
I den här tjänsten tillhör du distrikt Sydväst och kommer vara placerad i vår arbetsgrupp på Hisingen. På Hisingen äger och förvaltar Familjebostäder ca 2100 lgh i Lundby och Hisings Backa. För att komma så nära våra hyresgäster som möjligt har vi två lokala områdeskontor, ett nära Wieselgrensplatsen och ett nära Selma Lagerlöfs torg. I tjänsten ingår att bemanna och stötta båda kontoren och distriktet Sydväst.
Tjänsten innebär att man arbetar i nära samarbete med förvaltningsområdets personal (bovärdar och miljövärdar) och områdeschef. Distriktet har dessutom andra yrkesroller så som distriktkommunikatör, teknisk förvaltare och utvecklingsledare som stöttar och hjälper varandra.
Som en del av ansökningsprocessen ingår att besvara några urvalsfrågor innan du kan skicka in din ansökan till oss. Besvara dessa frågor självständigt och så uttömmande du kan då de är en viktig del av urvalet i rekryteringsprocessen.
Vi kommer också att använda oss av arbetspsykologiska test samt eventuella arbetsprov som en del av den fortsatta urvalsprocessen.
Vi kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen och genomför en bakgrundskontroll på slutkandidat. Vi kan också komma att kontakta dig som kandidat efter avslutad rekryteringsprocess i syfte att utvärdera kandidatupplevelsen.
Hos oss är stämningen trivsam och ambitionen hög. Vår värdegrund är PEPS och det innebär att vi på jobbet är positiva, engagerade, pålitliga och samspelta. Vi erbjuder ett utmanande och ansvarsfullt arbete i ett expansivt företag som tillhör Sveriges största bostadskoncern. Familjebostäder har under flera år varit utsedda till ett av Sveriges Karriärföretag.
Med fokus på att aktivt bidra till att Göteborg ska bli en jämlik och hållbar stad innebär det att du genom ditt jobb hos oss gör skillnad varje dag och därmed bidrar du till något som är viktigt på riktigt. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
