Distrikts-/ Sjuksköterska på Jakobsbergs UVC
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Järfälla Visa alla sjuksköterskejobb i Järfälla
2026-07-17
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Distriktssköterska/ sjuksköterska Varmt Välkommen till oss på Jakobsbergs universitetsvårdcentral!
Jakobsbergs universitetsvårdcentral tillhör SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi finns på Jakobsbergs sjukhus som är promenadavstånd från Jakobsbergs centrum och endast 18 minuter med pendeltåg från Stockholm city.
Vi är en trivsam arbetsplats med ca 50 anställda medarbetare i olika professioner. Vi har c:a 13 400 listade patienter och är en av regionens större vårdcentraler.
Teamarbete och arbetsglädje är för oss viktiga ledord i det dagliga arbetet. Vi strävar efter att vara i framkant vad gäller nya arbetssätt och digitalisering. På vårdcentralen finns sköterskeledda mottagningar för astma/KOL, diabetes, demens, hypertoni, osteoporos och äldre. Vi vill på allt sätt erbjuda ett roligt, stimulerande och utvecklande arbete. Du kan läsa mer om oss på Jakobsbergs vårdcentral
Som universitetsvårdcentral har vi bland annat ansvar för fortbildning av vårdpersonal inom vissa kunskapsområden. Hos oss på Jakobsbergs universitetsvårdcentral ansvarar vi för kunskapsområden Cancer i Primärvården (CaPrim), Neurologiska sjukdomar, Smärta och Äldres hälsa. Vi deltar i olika forskningsstudier som utgår från primärvården. Flera av våra medarbetare har disputerat och några forskar på deltid av sitt kliniska arbete.
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas inom din profession genom ständig kompetensutveckling. Vi värnar om god fortbildning och hög medicinsk kvalité. Vi erbjuder friskvårds ersättning på 5000kr/år och fri sjukvård. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Låter det intressant? I så fall är du välkommen med en ansökan så pratar vi mer om uppdraget.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
På mottagningen innebär arbetet vanligt förekommande arbetsuppgifter för distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentral såsom telefonrådgivning, chatt och patient mottagning.
Arbetet ställer krav på självständighet och bred kompetens samt ett driv att arbeta självständigt.
Välkommen till ett meningsfullt arbete!Kvalifikationer
Du är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska med flera års erfarenhet från primärvård. Du är flexibel i ditt arbetssätt. Du har god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare och andra digitala system.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstid måndag-fredag, helgfri vardag. Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse.
Personliga egenskaper:
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Gott bemötande till såväl patienter som medarbetare är för oss mycket viktigt. Du driver ditt egna arbete men vill också bidra till helheten.
Övrig information:
Vi går löpande igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Jakobsbergs vårdcentral Kontakt
Enhetschef
Maryam Kian maryam.kian@regionstockholm.se 08-12341873 Jobbnummer
10005696