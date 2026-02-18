Distriktansvarig säljare till Norrläping
2026-02-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Blomsterboda är en av Sveriges ledande leverantörer av blommor till dagligvaruhandeln. Vi finns med filialer från Sundsvall i norr till Malmö i söder samt på Gotland.
Tillsammans skapar vi inspirerande blomsteravdelningar med fina produkter, hög kvalitet och stolthet i varje leverans.
Vår kultur präglas av frihet under ansvar, gemenskap och en vilja att alltid göra det lilla extra för våra kunder.
Om rollen
Som distriktsansvarig säljare har du en central roll i att utveckla och sköta våra blomsteravdelningar hos dagligvarukunder i ditt distrikt.
Din arbetsdag börjar på Blomsterboda i Norrköping, där du plockar ihop dagens sortiment för leverans till dina butiker. I butik ansvarar du för att blomsteravdelningen alltid är säljande, välfylld och fräsch. Du hanterar leveranser, varuvård, prisvård och städning och är vårt ansikte utåt mot butik och kund.
Vi söker dig som
Motiveras av högt tempo och ansvar
Har ett öga för färg, form och försäljning
Gillar kundkontakt och service
Är lösningsorienterad, strukturerad och självgående
Trivs med tidiga morgnar och varierade arbetsdagar
Ett plus om du har erfarenhet från dagligvaruhandeln
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort (krav)
Butiksvana är meriterande
Vi erbjuder
En grundlig internutbildning i vårt koncept, försäljning, växtkunskap och ekonomi
Ett omväxlande och ansvarsfullt heltidsjobb med stor frihet under ansvar
Ett engagerat team och en kultur som präglas av driv, samarbete och stolthet
Trygga anställningsvillkor genom Handelns tjänstemannaavtal (Unionen)
Här kan du se vår film om hur det är att arbeta i Blomsterbodas säljkår! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7244488-1847556". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blomsterboda Sverige AB
(org.nr 556541-1088), https://jobb.blomsterboda.se
Kiselgatan 33 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Blomsterboda Jobbnummer
9748963