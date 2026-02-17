Distrikt Öster söker husvärd
2026-02-17
Fastighetstekniker? En av våra klippor till husvärd går i pension och behöver ersättas.
Är du en teknisk doer som gillar människor? Går du igång på tanken att agera för hyresgäster, så de är nöjda med sitt boende? Nu söker vi en ersättare till en av våra duktiga husvärdar som går i pension. En som vill se om våra hus och skapa trygghet och trivsel i vardagen för våra hyresgäster i Kortedala!
Har du erfarenhet av rollen som fastighetstekniker, fastighetsskötare, hantverkare eller andra likvärdiga tjänster och lockas av att arbeta självständigt på stadens största bostadsbolag där du har mycket frihet under ansvar? Vi söker nu en till praktisk och serviceorienterad husvärd till vårt lag.
Du startar varje morgon på kontoret för att sedan åka ut till fastigheterna där du granskar att allt är rent och snyggt i och omkring fastigheterna samt åtgärdar serviceanmälan från hyresgästerna. En av dina viktigaste arbetsuppgifter är således att underlätta för hyresgästerna genom att vara en del av lösningen. Regelbunden översyn av fastigheterna är en annan viktig del i arbetet och du åtgärdar sådant som upptäcks och säkerställer nolltolerans mot otrygghet. Övriga arbetsuppgifter är lägenhetsbesiktningar, men även inköp av material och sakgranskning av fakturor. Du ansvarar för ett flertal fastigheter med lägenheter men även kommersiella lokaler kan förekomma.
Rollen är bred, den ena dagen är inte den andra lik - det som genomsyrar jobbet är en hållbar förvaltning av husen med lagarbete och hyresgästens trivsel i fokus. Målsättningen är att våra lägenheter ska förvaltas på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt, i nära dialog med hyresgästen.
Schysst, händig, handlingskraftig och lyssnande med samhällsintresse
Husvärden är vårt ansikte utåt så du måste tycka om att jobba med människor. Du har ett socialt patos, är tydlig, engagerad och trevlig och förstår vikten av att återkoppla till hyresgäst och leverantörer. Förutom gymnasiekompetens vill vi att du har dokumenterad utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom fastighetstekniska området. Vi förutsätter att du har körkort. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Hos oss får du vara med och utvecklas och göra skillnad för vår stad Göteborg. Vi bygger plats för dig! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/815".
Detta är ett heltidsjobb.
Göteborgs Kommun
