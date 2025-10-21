Distrikssköterska till Vårdcentralen Jägersrohälsan
2025-10-21
På Jägersrohälsan har vi byggt upp en modern mottagning med patienten i fokus och ett tydligt mål: att skapa en plats där patienten känner sig trygg, välkommen och tagen på allvar - oavsett varför den söker sig till oss.
Här förstår du och accepterar att vi är till för patienten och att vi till exempel ringer upp när det passar patienterna, inte tvärtom.
Jägersrohälsan är en relativt ny vårdcentral som öppnade hösten 2023 på uppdrag av Region Skåne. Vi finns i rymliga lokaler på Jägersro där läkarmottagning bedrivits i många år. Redan efter ett år som verksamma rankades vi i Nationella Patientenkäten som nummer tre bäst i Malmö - nu satsar vi på att bli bland de fem bästa i Skåne!
I september öppnade vi BVC med hela familjen i fokus och i januari öppnar vi även upp BMM (barnmorskemottagning) där kvinnosjukvård och livsstil står i centrum. Samtidigt växer vårdcentralen och vi söker en erfaren distriktsjuksköterska som vill vara med och bygga vår verksamhet vidare!
Hos oss betonas samarbete och varje yrkesgrupps kompetens. Till exempel ordinerar våra sjuksköterskor självständigt provtagning när det gagnar patienten. Teamet består av erfarna sjuksköterskor, allmänspecialister, fysioterapeuter, undersköterskor, psykolog, kurator, arbetsterapeut och dietist - alla experter inom sina områden.Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Du kommer initialt arbeta i en varierad miljö med såväl primärvård som hälsofrämjande vård. Ditt fokus kommer vara att ansvara för din egna Distriktsjuksköterskemottagning samt telefonrådgivning i samarbete med dina kollegor. Arbetsdagen är varierad mellan traditionell primärvård samt besök i vaccinations- och hälsomottagning, visst arbete på BVC kan förekomma om intresse för det finns.
Våra öppettider är vardagar 8-17, arbetstiden kommer vara förlagt till dessa tider.
Start enligt överenskommelse, vi arbetar med löpande urval vid denna rekrytering.
Du ansvarar för att:
Mottagningsarbete
Telefonrådgivning
Medicinska och omvårdnadsrelaterade bedömningar
Din kompetens:
Vi söker dig som är självgående, flexibel, ansvarsfull, prestigelös och har en utmärkt samarbetsförmåga. Du behöver vara trygg i din roll, ta egna initiativ och beslut i din yrkesroll samt se vikten av ett professionellt team som kompletterar varandra mot ett gemensamt mål.
Du måste dela våra värdegrunder avseende patientsäkerhet, tillgänglighet, integritet, smittskydd och akutberedskap
Krav på vidareutbildning som distrikssjuksköterska
Meriterande med erfarenhet av primärvård
Goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som skrift
Vi söker inte bara rätt kompetens - vi värdesätter också vem du är som person och hur du kan komplettera vårt team. Därför kommer vi lägga stor vikt vid din kompetens samt personliga egenskaper under rekryteringsprocessen.
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande tjänst i en organisation i tillväxt som alltid sätter patienten och våra medarbetares välbefinnande främst
En arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans, brinner för våra yrkesroller och stöttar varandra
Värdegrunder vi som vårdgivare efterlever och du som sjukvårdspersonal kan vara stolt över,
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Bakgrundskontroller
Som slutkandidat i vår rekryteringsprocess kan du komma att bli bakgrundskontrollerad. Vi genomför bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg och rättvis anställning. Vi uppskattar om du vill granska ditt CV noggrant innan du skickar in din ansökan till oss.
För att utföra dessa bakgrundskontroller har vi ett samarbete med 2Secure, ett internationellt säkerhetsföretag, för att säkerställa en trygg och rättvis process.
Tack för din förståelse och ditt engagemang i att göra denna process så smidig och öppen som möjligt.Om företaget
Jägersrohälsan är en del av MACC som sedan 2021 vaccinerat över 475 000 personer, är ensamt upphandlad vaccinatör för stora delar av Västra Götaland och utvecklar just nu ett unikt koncept för mobil preventiv sjukvård via våra rullande kliniker, MACC-bilen. Vi arbetar utöver hälsofrämjande sjukvård även med olika typer av uppdrag inom skyddade miljöer som en del av en etablerad sjukvårdslösning och har stor betydelse för de patienter vi möter.
Jägersrohälsan är navet i denna satsning på innovativ mobil och preventiv sjukvård i så väl våra egna fasta och mobila enheter som i de skyddade miljöer vi arbetar i. Vi finns i rymliga lokaler på Derbyvägen vid Jägersro i Malmö där det bedrivits läkarmottagning i över 30 år.
Vill du veta mer om oss och dina framtida kollegor - scrolla ner och upptäck vilka vi är och varför du kommer trivas här!
Frågor besvaras av vår verksamhetschef, Jessica Nilsson, tel. 076-888 90 98.
