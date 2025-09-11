Distrikssjuksköterska till Jägersrohälsan
2025-09-11
Vi söker nu förstärkning av dig som är Distriktssjuksköterska med erfarenhet av primärvård. Möjlighet finns till att kombinera sin tjänst med Barnavårdcentral och hälsofrämjande sjukvård!
Jägersohälsan startade 2023 på uppdrag av Region Skåne med erfaren akutvårdspersonal, från en värld där de räddade liv med sina händer, erfarenhet och kunskap till att nu rädda liv innan det blir akut. Värdegrunden kompetens, tillgänglighet, säkerhet, integritet, smittskydd och akutberedskap följde med.
Idag består teamet bland annat av erfarna sjuksköterskor, allmänspecialistläkare, fysioterapeuter, undersköterskor, psykolog, kurator, arbetsterapeut och dietist inom både primärvård och akutsjukvård, alla experter på just sitt område. Rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle strävar vi alltid efter.
Om tjänsten
Du kommer initialt arbeta i en varierad miljö med såväl primärvård som hälsofrämjande vård. Ditt fokus kommer vara att ansvara för din egna Distriktsjuksköterskemottagning samt telefonrådgivning i samarbete med dina kollegor. Arbetsdagen är varierad mellan traditionell primärvård samt besök i vaccinations- och hälsomottagning, visst arbete på BVC kan förekomma om intresse för det finns.
Du kommer arbeta tillsammans med andra professioner inom sjukvårdsyrket, alla experter på just sitt område och alla med samma grundläggande värdering av att ge kvalificerad och kompetent vård med patienten i fokus. Vi är ett prestigelöst gäng där vi hjälper varandra så väl som våra patienter med det vi kan och är bra på.
Våra öppettider är vardagar 8-17, arbetstiden kommer vara förlagt till dessa tider.
Vi jobbar ständigt med att utveckla vår verksamhet som en del i detta arbetar vi nu mot att öppna BVC i september följt av att även öppna Mödravårdscentral och Gynmottagning i december. Hos oss ska våra patienter kunna tas emot av just den kompetens de behöver i alla deras livsskeden.
Start enligt överenskommelse, vi arbetar med löpande urval vid denna rekrytering.
Du ansvarar för att:
Mottagningsarbete
Telefonrådgivning
Medicinska och omvårdnadsrelaterade bedömningar
Din kompetens:
Vi söker dig som är självgående, flexibel, ansvarsfull, socialt utåtriktad och har en utmärkt samarbetsförmåga. Du behöver vara trygg i din roll och kunna ta egna initiativ och beslut i ditt arbete.
Du kommer möta många olika personer- det är därför viktigt att du är lyhörd, tillmötesgående och precis som vi brinner för att hjälpa andra när de behöver oss.
Vi ser att du delar våra värderingar av kompetens, tillgänglighet, säkerhet, integritet, smittskydd och akutberedskap.
Krav på vidareutbildning som distrikssjuksköterska
Meriterande med erfarenhet av primärvård
Goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som skrift
Vi söker inte bara rätt kompetens - vi värdesätter också vem du är som person och hur du kan komplettera vårt team. Därför kommer vi lägga stor vikt vid din kompetens samt personliga egenskaper under rekryteringsprocessen.
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande tjänst i en organisation i tillväxt som alltid sätter patienten och våra medarbetare främst.
En arbetsmiljö som präglas av en vilja att utvecklas och alltid göra bättre där vi har roligt tillsammans med kollegor som brinner för sin yrkesroll.
Värdegrunder vi som vårdgivare står för och du som sjukvårdspersonal kan vara stolt över.
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Bakgrundskontroller
Som slutkandidat i vår rekryteringsprocess kan du komma att bli bakgrundskontrollerad. Vi genomför bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg och rättvis anställning. Vi uppskattar om du vill granska ditt CV noggrant innan du skickar in din ansökan till oss.
För att utföra dessa bakgrundskontroller har vi ett samarbete med 2Secure, ett internationellt säkerhetsföretag, för att säkerställa en trygg och rättvis process.
Tack för din förståelse och ditt engagemang i att göra denna process så smidig och öppen som möjligt.Om företaget
Jägersrohälsan är en del av MACC People som sedan 2021 vaccinerat över 450 000 människor, är ensamt upphandlad vaccinatör för stora delar av Västra Götaland och utvecklar just nu ett unikt koncept för mobil preventiv sjukvård via vår rullande klinik, MACC-bilen. Vi arbetar utöver hälsofrämjande sjukvård även med olika typer av uppdrag inom skyddade miljöer som en del av en etablerad sjukvårdslösning och har stor betydelse för de patienter vi möter.
Jägersrohälsan är navet i denna satsning på innovativ mobil och preventiv sjukvård i så väl våra egna fasta och mobila enheter som i de skyddade miljöer vi arbetar i. Jägersrohälsan finns i rymliga lokaler på Derbyvägen vid Jägersro i Malmö där det bedrivits läkarmottagning i 30 år.
Frågor besvaras av vår verksamhetschef, Jessica Nilsson, tel. 076-888 90 98.
