District Account Manager Norra Sverige till gop

gop är experter inom alla typer av plastmaterial och vi vet vilken nytta de var och en kan skapa för samhälle, företag och privatperson - nu och framåt. I vårt erbjudande ryms både innovativa, egenutvecklade produkter, marknadens starkaste varumärken och kundanpassade lösningar. Våra kunder finns inom bygg, trädgård, entreprenad och industri över hela Skandinavien. Vi arbetar i nära samarbeten med våra kunder så att vårt erbjudande anpassas för den verklighet som de möter varje dag. Det har varit en självklarhet för oss sedan starten 1968. gop är idag drygt 85 anställda med en omsättning på ca 550MSEK med kontor i Kungsbacka, Stockholm, Oslo och Sorø. Läs mer på www.gop.sePubliceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som District Account Manager kommer du att bearbeta befintliga och potentiella kunder inom B2B för distrikt Norra Sverige. Du är ansvarig för tillväxt/utveckling och lönsamhet för distriktet vilket inkluderar budget, försäljning och prissättning. Du ingår i ett försäljningsteam för industri-& reklamsegmentet bestående av distriktsäljare och tekniska innesäljare samt att du har ett mycket nära samarbete med vår produkt och marknadsorganisation. Dina kunder finns representerade inom flera olika segment som bland annat plastbearbetare, tryckerier, glasmästare, byggbolag, entreprenörer, föreskrivande led såsom arkitekter och konsultbolag inom bygg- och industrifackhandeln. För att nå framgång som District Account Manager hos oss på gop är det viktigt att ha förmåga att anta en konsultativ roll i införsäljningen där du utmanar och föreslår den bästa lösningen utifrån kundens verksamhet och behov.
Att kunna sälja in och implementera våra olika produkter och koncept blir en viktig del av din vardag och du arbetar kontinuerligt med att besöka och utbilda våra kunder och partners. Som District Account Manager har du ett helhetsansvar och budgetsansvar för försäljningen inom distriktet och driver hela säljprocessen, från att bearbeta befintliga kunder till att identifiera nya affärsmöjligheter och säkerställa att affären går i mål. Tjänsten utgår från ditt hemma kontor och vi ser med fördel att du bor i eller nära Sundsvall, Härnösand eller Umeå. Du rapporterar till Försäljningschef. Resor och övernattningar förekommer och uppskattas till 2-3 nätter per vecka i samband med kundbesök, kundevent- och mässor samt interna möten.
Vem är du?
För att lyckas som säljare har du stark egen drivkraft och är en utpräglad tävlingsmänniska som brinner för att uppnå goda resultat. Du är strukturerad, målmedveten och har en affärsmässig och kundorienterad approach. Du bör ha erfarenhet av uppsökande försäljning inom B2B och det är mycket meriterande om du har erfarenhet av liknande kundsegment. Du har ett entreprenöriellt sätt och hittar lätt nya vägar för att utveckla affären. Du har god datorvana och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig att bli en del av ett företag som präglas av stark entreprenörsanda, korta beslutsvägar och stort engagemang. Här får du möjlighet att påverka, ta ansvar och vara med i en spännande tillväxtresa. VI erbjuder fast lön samt sedvanliga villkor som utesäljare såsom förmånsbil, dator och telefon.
gop är en värderingsstyrd organisation där hela verksamheten genomsyras av våra kärnvärden där vårt agerande och handlande, både internt hur vi är mot varandra och externt hur vi är och vad vi står för gentemot våra kunder och samarbetspartners, ger oss ledning i vårt dagliga arbete. Våra kärnvärden är FRAMÅT, TILLSAMMANS, NÄRVARO och KOMPETENS. Delar du våra värderingar och vill vara en del i en värderingsstyrd organisation är vi övertygande om att du kommer att trivas hos oss.Så ansöker du
Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent i denna rekrytering, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information vänligen kontakta Johan Sjöberg på 0761-709851 eller via mail johan.sjoberg@yourtalent.se
