Distributör i Kungsbacka- torsdagsutdelning och extra vid behov
Västsvensk Tidningsdistribution AB / Budjobb / Kungsbacka
2025-09-24
Vill du göra skillnad i Kungsbacka på dina villkor?
Vi på VTD söker dig som vill arbeta tillsammans med oss och bidra till att leverera tidningar, paket och mycket mer till våra kunder. Som distributör i Kungsbacka gör du skillnad varje vecka när du ser till att människor får sina tidningar i tid. Vi söker dig som vill arbeta extra 1-2 gånger i månaden med utdelning av tidningen Norra Halland. Utdelningen sker på torsdagar kvälltid, och du lärs upp på ett specifikt distrikt som du sedan ansvarar för. Vill du jobba mer? Då finns även möjlighet att gå med i vår behovspool. Där blir du upplärd på fler distrikt och kan hoppa in vid vakanser. Ju fler distrikt du kan, desto fler chanser till arbete.
För att trivas hos oss tror vi att du är:
Noggrann och ansvarstagande
Flexibel och gillar att jobba i ett team
Beredd på att kunna framföra både bil och moped i arbete
Hos oss får du härliga kollegor, varierande arbetsdagar och chansen att vara en viktig del i vardagen för tusentals människor.
Krav för tjänsten Ett giltigt arbetstillstånd. Ditt arbetstillstånd måste vara beviljat, det vill säga ej pågående hos Migrationsverket.
Du behöver ha fyllt 18 år, i enlighet med Arbetsmiljölagen.
Du kan läsa, förstå och skriva längre texter på svenska eller engelska.
Meriterande: B-körkort
AM-körkort eller att du är född före 1 oktober 1994 (Moped klass 2).
Tidigare erfarenhet av att jobba som distributör.
Har möjlighet att köra alla fordon.
Om jobbet Norra Halland: Utdelning sker på torsdagar kl. 18.30-23.30, 1-2 gånger i månaden. Ersättning 5 timmar. Du lärs upp på ett specifikt distrikt som du sedan ansvarar för.
Behovsanställning: Arbetet kan förekomma alla veckans dagar, beroende på var behov uppstår. Inställningstid är kl. 01.00 och sluttiden beror på ruttstorlek. Här får du möjlighet att lära dig flera distrikt och hoppa in vid vakanser.
Start enligt överenskommelse
Utgångspunkt: VTD:s filial i Kungsbacka
Observera att du har arbetsplikt till 07:30 om det skulle bli förseningar.
Är du intresserad? Hör av dig, vi välkomnar dig till vårt gäng på VTD!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Detta är ett deltidsjobb.
Västsvensk Tidningsdistribution AB
VTD Jobbnummer
