Distributionsförare till familjeägt kyl- och frysåkeri
Viktigt: Läs hela annonsen innan du söker då det är krav på tidigare erfarenhet som lastbilsförare.
TILLTRÄDE OMGÅENDE! - TILLTRÄDE OMGÅENDE!
Söker dig tjej eller kille som hunnit skaffa dig god erfarenhet av bilkörning och tycker om att köra bil i olika miljöer. Det förekommer körning både i stadsmiljö och på landsväg så det är viktigt att du är trygg att köra bil i alla typer av och situatuoner. Du ska vara ansvarsfull och noggrann, pigg, lösningsorienterad, glad och snabbfotad.
TIllsammans ska vi fortsätta att utveckla Thermobud. Vi som jobbar på Thermobud är mellan 25-65år och är bra på olika saker. Vi står för kvalité och är stolta för det arbete vi utför åt våra uppdragsgivare. Tempot hos oss är lite lugnare än hos andra.
Du tilldelas en egen lastbil som måste kunna parkeras nära din bostad.
Arbetsdagen kan variera mellan att köra en köra en fast rutt med 2-4stopp i Märlardalen eller köra en fast rutt med 8-10stopp i Stor-Stockholm.
Att följa turlista och rutiner enligt checklistor samt har ha löpande kommunikation med transportledningen är viktigt.
Lastning sker vanligtvis i Södertälje eller Jordbro.
Varierande arbetstider då det i bland är tidiga morgnar och ibland eftermiddag.
Meriterande: Erfarenhet av en liknande tjänst inom distributionsbranschen.
Krav: Körkort lägst behörighet C + YKB samt god svenska i tal och skrift.
Lämplighetstest avsende körning samt lastning/lossning av gods innan anställning påbörjas, därför är tidigare erfranhet viktig.
Tjänsten omfattar till en början timanställning med start omgående.
Vi har Kollektivavtal + försäkring hos FORA
Om Thermobud
Thermobud är ett familjeägt åkeri som startades 1992. Idag har vi 4st "lättisar" och 3st lastbilar. Företagets grund är temperaturkontrollerade transporter med stor inriktning på kyl- och frysvaror. För våra uppdragsgivare trafikerar vi Stor-Stockholm och Mälardalen men även budningar till övriga Sverige förekommer. Arbetsuppgifterna omfattar alltså främst distribution av kyl- och frysvaror samt enklare transporter mellan terminaler.
Läs gärna mer om oss på www.thermobud.se
Ansökan endast via e-post: info@thermobud.se
VI TAR INTE EMOT ANSÖKNINGAR VIA TELEFON.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: info@thermobud.se Arbetsgivare Dgbn Holding AB
(org.nr 556702-6504) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Trefikledning
Martin de Meijere info@thermobud.se
