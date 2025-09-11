Distributionsförare med C-behörighet till Gällivare
UT Transport i Norr AB / Fordonsförarjobb / Gällivare Visa alla fordonsförarjobb i Gällivare
2025-09-11
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UT Transport i Norr AB i Gällivare
, Kiruna
, Överkalix
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och ansvarstagande distributionschaufför med C-körkort till vår verksamhet i Gällivare. Detta är en tillsvidaretjänst för dig som vill ha ett stabilt arbete i en trygg och väletablerad organisation hos oss på UT Transport. Hos oss får du ett aktivt och varierande jobb.
Som chaufför hos oss ansvarar du för att leverera gods till våra kunder med hög kvalitet, service och punktlighet. Du blir en viktig del i vår distribution och bidrar till att våra leveranser fungerar smidigt varje dag. Arbetet kan vara fysiskt och innebär mycket rörelse, vilket passar dig som gillar ett jobb där du är aktiv och på språng.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Utföra dagliga leveranser till kunder i och runt Gällivare.
Säkerställa att leveranser sker säkert, effektivt och med hög service.
Ha löpande kontakt med kunder och kollegor för att säkerställa bra samarbete och nöjda kunder.
Bidra till ett positivt arbetsklimat och utveckling i teamet.
Vi söker dig som
Har C-körkort och giltigt YKB, vi ser gärna att du har ADR-behörighet.
Är noggrann, ansvarsfull och alltid sätter säkerheten först.
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt.
Har en positiv inställning och gillar både självständigt arbete och teamwork.
UT Transport erbjuder
En tillsvidareanställning i en trygg och stabil organisation.
Ett varierande och ansvarsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
Dag- och eftermiddagspass enligt schema.
Kollektivavtal och marknadsmässig lön.
En ordentlig introduktion och stöd från erfarna kollegor.
En arbetsmiljö där säkerhet, trivsel och utveckling står i fokus.
Är du vår nya chaufför i Gällivare? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ut Transport i Norr AB
(org.nr 556408-7723) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
UT Transport I Norr AB Kontakt
Förman Gällivare
Maria Dahlén maria.dahlen@danxcarousel.com Jobbnummer
9504318