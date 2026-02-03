Distributionsförare C/CE-kort till Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du ha ett stabilt chaufförsjobb där kvalitet, ansvar och yrkesstolthet faktiskt betyder något?
Nu söker vi Distributionschaufförer på heltid till långsiktiga uppdrag hos välkända åkerier med terminal & verksamheter i Stockholm.
Det här är inte ett snabbt inhopp. Det är ett jobb för dig som vill bygga kompetens, jobba i ett seriöst team och vara en del i verksamheten där varje moment räknas.
Konsultuppdrag med direktanställning till kund
Heltid, dagtid - måndag till fredag
Start: Omgående enligt överenskommelse
Vad du får i det här jobbet
Ett stabilt, långsiktigt arbete (inte projekt på några månader)
Grundlig upplärning och bra moderna bilar som redskap
Arbete i ett större chaufförsteam med erfarenhet och hög kompetens
En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och respekt speglar arbetsdagarna
Möjlighet att utvecklas och växa i rollen över tid
Om jobbet
Vi söker nu Distributionschaufförer med C/CE-behörighet till våra kunders distributionsverksamheter.
Som distributionschaufför kör du ut gods från terminal till kund och hämtar in gods från kund till terminal. Rollen som distributionschaufför är ett socialt jobb där under en dag möter både kunder och dina kollegor. Du arbetar dagtid och är ledig på helgerna.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Distributionskörning
Lastning & lossning
Ge god service till våra kunder
Hantering av handdator
Vem vi söker
Det här passar dig som är trygg i din yrkesroll och tar ansvar för ditt arbete.Kvalifikationer
C eller CE-behörighet
Yrkeskompetensbevis (YKB)
ADR-intyg 1.3
Digitalt förarkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Har du lokalkännedom i Stockholmsområdet ser vi det som meriterande.
Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad och självgående. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi ser även att du är serviceinriktad och värderar goda kundrelationer högt.
Ansökan - enkelt och snabbt!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7163840-1822054". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
