Distributionsförare C/CE-kort till Stockholm

WeStaff Sweden AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-02-03


Vill du ha ett stabilt chaufförsjobb där kvalitet, ansvar och yrkesstolthet faktiskt betyder något?

Nu söker vi Distributionschaufförer på heltid till långsiktiga uppdrag hos välkända åkerier med terminal & verksamheter i Stockholm.
Det här är inte ett snabbt inhopp. Det är ett jobb för dig som vill bygga kompetens, jobba i ett seriöst team och vara en del i verksamheten där varje moment räknas.

Konsultuppdrag med direktanställning till kund

Heltid, dagtid - måndag till fredag

Start: Omgående enligt överenskommelse

Vad du får i det här jobbet

Ett stabilt, långsiktigt arbete (inte projekt på några månader)

Grundlig upplärning och bra moderna bilar som redskap

Arbete i ett större chaufförsteam med erfarenhet och hög kompetens

En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och respekt speglar arbetsdagarna

Möjlighet att utvecklas och växa i rollen över tid

Om jobbet
Vi söker nu Distributionschaufförer med C/CE-behörighet till våra kunders distributionsverksamheter.
Som distributionschaufför kör du ut gods från terminal till kund och hämtar in gods från kund till terminal. Rollen som distributionschaufför är ett socialt jobb där under en dag möter både kunder och dina kollegor. Du arbetar dagtid och är ledig på helgerna.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Distributionskörning

Lastning & lossning

Ge god service till våra kunder

Hantering av handdator

Vem vi söker
Det här passar dig som är trygg i din yrkesroll och tar ansvar för ditt arbete.

Kvalifikationer
C eller CE-behörighet

Yrkeskompetensbevis (YKB)

ADR-intyg 1.3

Digitalt förarkort

Behärskar svenska i tal och skrift

Har du lokalkännedom i Stockholmsområdet ser vi det som meriterande.
Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad och självgående. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi ser även att du är serviceinriktad och värderar goda kundrelationer högt.

Ansökan - enkelt och snabbt!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7163840-1822054".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9721113

