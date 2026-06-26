Distributionsförare C/CE-kort norra Stockholm
WeStaff Sweden AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-26
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Nu söker vi på WeStaff Sweden Distributionschaufförer för uppdrag hos välkända åkerier med terminal & verksamheter i hela Stockholm.
Vill du vara del av ett seriöst team och vara en resurs i verksamheten där varje moment räknas.
Konsultuppdrag med vidare anställning till kund
Heltid, dagtid - måndag till fredag, även helger kan förekomma
Start: Omgående enligt överenskommelse
Vad du får i det här jobbet
Grundlig upplärning och bra moderna bilar som redskap
Arbete i ett större chaufförsteam med erfarenhet och hög kompetens
En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och respekt speglar arbetsdagarna
Möjlighet att utvecklas och växa i rollen över tid
Om jobbet
Vi söker nu Distributionschaufförer med C/CE-behörighet till våra kunders distributionsverksamheter.
Som distributionschaufför kör du ut gods från terminal till kund och hämtar in gods från kund till terminal. Rollen som distributionschaufför är ett socialt jobb där du under en dag möter både kunder och dina kollegor.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Distributions körning
Lastning & lossning
Ge god service till våra kunder
Hantering av handdator
Vem vi söker
Det här passar dig som är trygg i din yrkesroll och tar ansvar för ditt arbete.Kvalifikationer
C eller CE-behörighet
Yrkeskompetensbevis (YKB)
ADR-intyg 1.3
Digitalt förarkort
Truckkort (A) plocktruck/ledstapel
Behärskar svenska i tal och skrift
Har du lokalkännedom i Stockholmsområdet ser vi det som meriterande.
Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad och självgående. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi ser även att du är serviceinriktad och värderar goda kundrelationer högt.
Ansökan - enkelt och snabbt!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979982-2073957". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9981883