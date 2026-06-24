Distributionselektriker till Upplands Energi
Upplands Energi ekonomisk förening / Elektrikerjobb / Uppsala Visa alla elektrikerjobb i Uppsala
2026-06-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Energi ekonomisk förening i Uppsala
Välkommen till oss på Upplands Energi, ett bolag med visionen att vara upplänningens självklara energipartner. Upplands Energi grundades 1918 och erbjuder energiprodukter och elförsäljning till privatpersoner och företag i hela Uppland. Företagets elnät omfattar halva Uppsala samt delar av Heby- och Östhammars kommun. Upplands Energi lever och verkar i din närhet samt brinner för det lokala – vi stöttar föreningar och organisationer med ett lokalt uppländskt samhällsengagemang. Upplands Energi är det lokala energibolaget som bryr sig och som vill vara nära kunden.
Om tjänsten
Vi söker dig som är erfaren distributionselektriker som vill arbeta med vårt växande team inom Elnät, där du får ett meningsfullt arbete som verkligen gör skillnad för vårt samhälle.
Du är en driven och målmedveten distributionselektriker, är praktiskt lagd och trivs med att jobba i ett omväxlande arbete med många kontaktytor. Tjänsten innebär att du planerar, samordnar och utför ditt arbete utifrån att alltid leverera med hög kvalitet för att hitta den bästa möjliga lösningen. För att lyckas i rollen behöver du ha ett intresse för det personliga mötet och viljan att bidra till utveckling, både tekniskt som kundmässigt. Du är en del av vårt växande arbetsteam och kommer arbeta både i grupp så som självständigt.
Ditt arbete kommer till stor del att innefatta arbetsuppgifter som:
Arbeten inom spänningsområdet 0,4-20 kV
Ny- och ombyggnation av kabel- & luftledningsnät, ställverk, energimätning samt stationer
Förebyggande- & avhjälpande underhåll på elnätet
Ingå i beredskapsfunktionen
Arbete förekommer i vår verksamhet kopplat till elinstallationer av EnergiprodukterPubliceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är elektriker med utbildning inom elprogrammet eller annan relevant utbildning. Vi ser att du har flera års erfarenheter, har god teknisk kompetens samt har både förståelse och intresse i att arbete med framtidens elnät. Vi ser även att du har en god förmåga att kommunicera på svenska muntligt så som skriftligt. I denna tjänst är B-körkort ett krav, har du körkort även för tyngre fordon är det ett extra plus.
Som elektriker hos oss är du vårt ansikte utåt, vilket gör att vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet då det är en viktig egenskap för att lyckas i denna roll.
Vi erbjuder
Vi är ett modernt och framåtriktat energibolag där vi erbjuder dig en utvecklande roll inom en stabil och trygg koncern. Hos oss har vi en entreprenöriell känsla, där vi uppskattar ett drivande medarbetarskap där dina idéer kommer att lyssnas till. Vi har ett stort lokalt engagemang och ett starkt fokus på våra kunder, kvalitet och framtidens elnät och energilösningar. Hos oss får du goda möjligheter till personlig utveckling – vi vill att du ska växa tillsammans med oss.
Om dig
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och driven, där det är en självklarhet för dig att alltid arbeta under säkra förhållanden. Du trivs i en roll där du får ta initiativ, utveckla rutiner och vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Samtidigt uppskattar du lagarbete och har en positiv inställning till både kunder, kollegor och förändringar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi gärna ser att du är rådgivande och social med en vilja att dela med dig av dina kunskaper.
Hos oss på Upplands Energi får du möjlighet till att utvecklas i din yrkesroll, där du är en viktig del i vår verksamhet.
Tillträde och ansökan
Tjänsten är en heltidstjänst och tillsätts omgående efter överenskommelse. Intervjuer kan ske löpande.
Sista dag för ansökan: 2026-08-30
Rekryteringsprocess
Vi undanber oss ansökningar via e-post. Samtliga ansökningar skickas via angivet ansökningsformulär.
Hälsokontroll, drogtest, bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret kan komma att genomföras inför anställning.
Inför rekryteringsprocessen har vi tagit ställning till publiceringskanaler och undanbeder oss därför vänligt, men bestämt, kontakt från rekryteringsföretag och mediesäljare.
Upplysningar om tjänsten
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig chef Martin Ögren samt av fackliga representanter.
Samtliga nås på telefon 018-67 84 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Energi Ekonomisk förening
Ramsjövägen 46 (visa karta
)
743 63 BJÖRKLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Energi ekonomisk förening Kontakt
Rekryterare
Cecilia Rollborn cecilia.rollborn@upplandsenergi.se Jobbnummer
9977327