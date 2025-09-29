Distributionselektriker till Malung-Sälens Elverk
2025-09-29
För att vi på Malung-Sälens Elverk ska kunna bidra till en hållbar och växande bygd med en trygg och säker elförsörjning behöver vi nu rekrytera engagerade distributionselektriker som trivs med ett varierande arbete. Låter det intressant? Läs gärna vidare och sök redan idag! Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som distributionselektriker kommer du att arbeta med i branschen förekommande arbetsuppgifter inom jordkabel och luftledningsanläggningar i vårt eldistributionsnät 0,4 - 72,5 kV, ställverk/transformatorstationer och kontrollutrustning. Du kommer även att arbeta med kundarbeten, nybyggnation, ombyggnation samt drift-, reparations- och servicearbeten. Tjänsten är en viktig del av vår utförandeavdelning och teamets arbetsområden är främst i Sälenfjällen med stationering och utgångspunkt från kontoren i Transtrand och Malung.Profil
Som person är du självgående och kan ta egna initiativ i arbetet. Du har en god samarbetsförmåga då du ofta kommer att arbeta tillsammans med andra kollegor. Du utför ditt arbete med stor kunskap, god planering och en känsla för helheten. Vi värdesätter att du är serviceinriktad då arbetet innebär kontakt med kunder, markägare m.fl. Kvalitet är viktigt för dig och det är av stor betydelse att alltid göra ett professionellt jobb. Vi är nyfikna på din profil och är övertygad om att du har ett stort intresse för branschen samt en förmåga att bidra med dina praktiska kunskaper.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning mot el och energi eller annan motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är om du har några års erfarenhet i branschen, samt utbildningar som Arbete på väg, Heta arbeten, ESA-utbildning, BE-körkort & förarbevis för snöskoter och terränghjuling.
Vi erbjuder dig
Vår bransch är i ständig utveckling och vi strävar alltid efter att ligga i framkant. Vi erbjuder dig en fantastisk möjlighet att få vara en del av Malung-Sälens Elverks framtid, men också en unik chans att få bidra och vara med på hela den utveckling som nu sker i vår fjällvärld i Sälen.
En varierande, spännande och rolig tjänst i ett välmående företag där våra kompetenser ständigt är efterfrågade och nya projekt avlöser varandra.
Varmt välkommen att söka tjänsten som Distributionselektriker hos oss på Malung-Sälens Elverk!
Rekryteringsprocessen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inom koncernen Malung-Sälens Elverk AB distribuerar vi el och tillhandahåller fiber på ett för kunderna tryggt, leveranssäkert, kvalitetsanpassat och kostnadsriktigt sätt. Vi på Malung-Sälens Elnät kan med stolthet erbjuda en oslagbar kombination och det bästa av två världar. Bra jobb och en spännande framtid tillsammans med duktiga kollegor samt ett otroligt rikt natur och friluftsliv i en underbar fjällmiljö.
Malung-Sälens kommun ligger i natursköna norra Dalarna, hit kan du flyga till och från med vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som är norra Europas största vinterturism destination. Förutom upplevelseindustrin, stora evenemang i världsklass och en snabbt växande turism har kommunen även ett rikt näringsliv samt en av Dalarnas mest företagsamma befolkning. Malung-Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens Elverk AB
(org.nr 556013-6896), http://malungselnat.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malung-Sälens Elverk Kontakt
Chef Utförande
Niklas Larsson niklas.larsson@msen.se 0280-44218 Jobbnummer
9530922